Court of Gold – Netflix vám ukáže boj olympijské zlato v basketbale tak, jak jej neznáte

Basketbal je každé čtyři roky jedním z vrcholů Olympijských her. I přes to, že za posledních 20 olympijských her získali zlato až na tři výjimky vždy Američané, patří právě basket mezi to nejsledovanější, co LOH nabízejí. Toho si je vědom také Netflix a proto přináší nový dokument Court of Gold, kde se podíváme do zákulisí týmů USA, Francie, Srbska a Kanady. Boj o zlato se totiž neodehrává jen na palubovce, ale i mimo ni. Pokud jste tedy s úžasem sledovali, co předváděl Steph Curry a jeho parťáci na loňské olympiádě, je dokument právě pro vás.