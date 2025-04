iHostage: Podívali jsme se na jediný film, který se kompletně odehrává v Apple Store

Na Netflix před pár dny dorazil film iHostage, který se prakticky celý odehrává v Apple Store v Amsterdamu. Film je inspirován skutečným příběhem, kdy únosce zajme rukojmí v Apple Store a začne drama, které jste viděli v každém filmu nejméně tisíckrát.

Je to přesně ten film, který si pustíte v momentě, kdy už jste viděli všechny nové díly You, Last of US nebo The Handmaid’s Tale. Nemusíte u něj přemýšlet a můžete prostě jen sledovat drama, odehrávající se v Apple Store. Zcela upřímně právě to, že se scénář prakticky z 99 % odehrává právě v Apple Store je to nejzajímavější na celém filmu. Nedozvíte se totiž v podstatě nic zásadního, co by vás dokázalo víc vtáhnout do děje nebo lépe cítit s postavami. Sice zjistíte, že jeden z členů zásahové jednotky má rodinu, ale nějak hlouběji k ní nepřilnete. Zjistíte, že únosce potopil systém, ale nedozvíte se jak, čím, kdy nebo proč. Stejně tak se příliš neztotožníte s hlavním hrdinou, pokud tak lze hlavního rukojmího nazvat.

Pro fanoušky Applu je ve filmu pár věcí, které vás zaujmou. Ať už se jedná o místnost, ve které se schovává část rukojmích a zavede vás do zákulisí Apple Store. Zajímavé je také časování světel a hudby v Apple Store, které alespoň podle filmu řídí přímo Apple z Cupertina a všechna světla a hudba ve všech Apple Storech na světě jsou nastavena na přesný čas, kdy se má vše zhasnout, vypnout a má se zapnout alarm. Nechybí ani problém s tím, že Apple co se materiálů týká na svých obchodech rozhodně nešetří, a tak prostřelit sklo není pro snipera tak jednoduché, jako kdyby si útočník vybral jiný obchod. To vše je celkem zajímavé, ale pouze pokud jste opravdu velký fanoušek Applu. Pro běžného člověka to není nic zásadního, proč by se měl na film dívat. Pokud tedy patříte mezi fanoušky Applu víc než mezi fanoušky dobrých filmů, pak vás necelé dvě hodiny strávené u obrazovky budou bavit. Pokud však hledáte kvalitní film, budete muset hledat dál.