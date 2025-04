Recenze WD_Black C50: Dodejte vašemu Xboxu terabajty superrychlého úložiště

Nestačí vám na vašem Xboxu Series S či X interní úložiště? Hrajete-li primárně hry optimalizované právě pro Series varianty, může to být docela problém. Tyto tituly totiž nespustíte z ničeho jiného než z interního úložiště či speciálních rozšiřovacích karet s podporou technologie Xbox Velocity Architecture. Ty sice nejsou nejlevnější, nicméně dokáží zcela suplovat kvality interního disku, díky čemuž tak není třeba kvůli nedostatku místa odinstalovávat hry. A právě jedna taková rozšiřující karta nám nyní dorazila na vyzkoušení.

Technické parametry, konstrukce a design

Rozšiřující karta WD_Black C50 pro Xbox přichází ve třech kapacitních variantách – 512 GB, 1TB a 2TB, přičemž do redakce nám na test dorazila největší varianta. Všechny však mají jedno společné: těží z Xbox Velocity Architecture, tedy technologie, díky které dokážou nabídnout identický výkon jako interní SSD v Xboxu Series X i Series S. A proč je to tak důležité? Jednoduše proto, že jen tato oficiálně licencovaná úložiště umožňují instalaci a spuštění her optimalizovaných pro novou generaci Xboxů. Jinými slovy – pokud nemáte po ruce interní disk nebo právě takovou rozšiřující kartu, tyto tituly si prostě nezahrajete.

Když jsem přecházel z Xboxu One S na Series X, tohle bylo pro mě osobně dost velké překvapení – a upřímně řečeno, i drobná komplikace. Byl jsem zvyklý používat běžné externí disky pro zálohu i spouštění her, jenže s příchodem Series X se pravidla změnila. Starší tituly bez optimalizace naštěstí běží i z klasických externích SSD či HDD, ale jakmile si chcete užít například Forzu Horizon 5 nebo Halo Infinite, musíte sáhnout právě po rozšíření, jako je to od WD_Black. A že se to vyplatí – zmíněné dvě hry mi totiž spolkly skoro třetinu celého 1TB interního disku. Naštěstí Microsoft nechal otevřená vrátka pro licencované rozšíření úložiště a výrobci jako Western Digital tuto příležitost využili naplno.

Samotný vzhled karty navazuje na tradiční designový rukopis WD_Black – černé plastové tělo s industriálním nádechem a výrazným bílým logem působí opravdu stylově. V momentě, kdy kartu zasunete do slotu na zadní straně konzole, zůstane viditelná jen její malá část, takže se při hraní nijak neruší vizuální čistota zařízení. Na druhou stranu – je škoda, že se na design koukáte jen chvíli. Vypadá totiž zatraceně dobře.

Instalace a reálné zkušenosti

Použití samotné karty je až neuvěřitelně jednoduché. Stačí ji zasunout do vyhrazeného slotu na zadní straně Xboxu a konzole si sama řekne, jestli má disk nakonfigurovat pro jedno zařízení, nebo jestli jej chcete přenášet mezi více Xboxy. Celý proces nezabere víc než pár sekund a následně můžete disk plně využívat – nebo tedy téměř plně. U testované 1TB verze totiž systém zobrazoval reálně dostupné úložiště 1,84 TB, což ale není žádné překvapení – u samotného Xboxu Series X je „papírové“ 1TB úložiště ve skutečnosti zhruba 802 GB. .

Co se týče výkonu, nemám co vytknout. Všechny tituly optimalizované pro Series X/S se spouštějí přesně stejně rychle jako z interního disku. Vyzkoušel jsem Call of Duty: Modern Warfare II, Valhallu, Forzu i Zaklínače a rozdíl nebyl vůbec žádný – ani v načítání, ani v plynulosti. Dokonce i Quick Resume, tedy možnost okamžitého přepínání mezi hrami bez nutnosti jejich znovuspuštění, fungovala naprosto bezchybně. Pokud tedy máte rádi více rozehraných her najednou, tahle karta je naprosto neocenitelná. A přesně proto jsem ji okamžitě nastavil jako výchozí úložiště pro instalace her nové generace.

Zásadní výhodou je pak i přenositelnost. U klasických externích disků jsem si kdysi jednoduše přenesl hru z jedné konzole na druhou. S příchodem nové generace tohle nešlo – až do teď. Kartu WD_Black C50 si můžete vzít z jedné konzole, zapojit ji do druhé a pokračovat přesně tam, kde jste skončili. Samozřejmě je potřeba být přihlášený ke svému Xbox účtu, případně mít k dispozici instalační disk, pokud máte fyzickou verzi hry (což na Series S s absencí mechaniky samozřejmě neplatí). Ale princip zůstává – přenos je snadný, rychlý a hlavně plně funkční.

Resumé

Pokud bych měl shrnout, co WD_Black C50 pro Xbox vlastně přináší, řekl bych jediné – je to naprosto klíčový doplněk pro každého, komu už kapacita interního disku na Xboxu Series X nebo S přestává stačit. V současné chvíli jednoduše nenajdete rozšíření, které by bylo lépe optimalizované, rychlejší a spolehlivější. A především – které by vám dovolilo hrát ty nejnovější tituly bez jakýchkoli kompromisů.

Ano, částka 2499 Kč za 512 GB, 4199 Kč za 1 TB a 6999 Kč za 2TB verzi rozhodně nepatří mezi nejnižší, ale tady se neplatí jen za kapacitu – platí se za rychlost, bezproblémové fungování a maximální kompatibilitu. Karta totiž funguje jako přímé prodloužení interního SSD a jakmile ji jednou vyzkoušíte, nebudete chtít zpět. Ve srovnání s běžnými externími disky připojenými přes USB je tohle úplně jiná liga – a kdo zkusil hrát z obou variant, ten ví, že tady se kompromisy zkrátka dělat nevyplatí.

WD_Black C50 pro Xbox lze zakoupit zde