Proměňte váš AirTag ve spouštěč libovolných automatizací! Poradíme vám, jak na to

AirTag je sice na trhu již pěkných pár let, valná většina jablíčkářů jej však využívá jen coby lokátor. Už málokdo však ví, že jej lze využít i jinak – konkrétně coby spouštěč libovolných automatizací, které vám mohou usnadnit život nebo třeba jen zrychlit aktivaci určitých funkcí. A co víc, jedná se o naprosto jednoduchou záležitost, ke které stačí vlastnit iPhone XS a novější (popřípadě 6S se spuštěnou aplikací pro čtení NFC) a AirTag.

Že má v sobě AirTag NFC čip je vzhledem k tomu, že když jej ztratíte a jeho nálezce se informace o vás může dozvědět tím, že se přiblíží svým telefonem a přes NFC mu vyskočí informace o vás, zřejmě jasné. Co už však moc lidí nezná či nevyužívá, je to, že lze NFC v AirTagu využít právě coby spínač nejrůznějších úkonů. Vše je přitom z hlediska nastavení naprosto jednoduché a vlastně to jediné „složité“ rozhodnutí je to, co si nastavíte jakožto akci poté, co váš iPhone detekuje NFC. Samozřejmě totiž platí, že na dané NFC lze nastavit jen jedna akce (respektive jde víc, ale nejde si „vybrat“, co má NFC zaktivovat a co nikoliv) a zároveň je třeba dodat, že pokud si akci nastavíte, bude fungovat jen na vašem telefonu.

Jak proměnit AirTag ve spouštěč libovolných automatizací

Spusťte na iPhonu aplikaci Zkratky Přepněte se ve spodním menu do sekce Automatizace Tapněte na „+" v pravém horním rohu Do pole Hledat napište NFC a následně vyhledanou položku NFC otevřete Otevře se vám konfigurační pole. Nyní je třeba tapnout na „Sken" v řádku NFC tag a přiblížit váš iPhone k AirTagu. V mém případě se NFC „chytlo" z bílé strany AirTagu, o čemž vás informuje i animace na displeji vašeho iPhonu Jakmile je NFC v AirTagu zaznamenáno, je už jen na vás, jak si vše donastavíte a co si vyberete jako akci poté, co NFC telefonem naskenujete. Na výběr toho je opravdu mnoho počínaje odesíláním zpráv a konče třeba spouštěním automatizací v rámci chytré domácnosti. Přes Zkratky lze totiž skutečně kouzlit.

Pokud tedy máte AirTag, myslím si, že využívat jej kromě lokalizace i pro spouštění nejrůznějších akcí není vůbec od věci a že si snad každý nějakou tu možnost, jak jej pro tyto účely využít, vybere. Jen mějte na paměti, že je třeba iPhone k AirTagu přiblížit na maximum a zároveň jej mít odemknutý. Pak už by mělo vše fungovat bez sebemenších problémů.