Věděli jste, že Apple prodával i tiskárny? První představil před 40 lety

Věděli jste, že společnost Apple kdysi prodávala tiskárny? Dnes je tato firma synonymem pro elegantní notebooky, špičkové smartphony a tabletové technologie, ale před čtyřiceti lety, 23. ledna 1985, se Apple pustil i do oblasti tisku. Představení jejich první laserové tiskárny s názvem LaserWriter tehdy způsobilo doslova revoluci v desktopovém publikování.

LaserWriter nebyla jen obyčejná tiskárna, ale technologický zázrak, který ve své době posunul hranice toho, co mohly firmy i jednotlivci dokázat v oblasti tisku. Vybavená mikroprocesorem Motorola 68000 – stejným, který poháněl tehdejší počítače Macintosh – dokázala LaserWriter produkovat výsledky s rozlišením 300 dpi. To bylo výrazně lepší než cokoli, co mohli nabídnout konkurenti, a kvalitou se rovnalo profesionálním sázkovým zařízením.

Ale co LaserWriter skutečně odlišovalo, byla integrace technologie Adobe PostScript. Tento jazyk pro popis stránek umožnil tiskárně vytvářet složitěší grafiku, texty a rozvržení s naprostou přesností a bez ztráty kvality při škálování. Jinými slovy, co jste viděli na obrazovce, jste mohli konečně vytisknout přesně tak, jak to mělo vypadat. Tato „WYSIWYG“ (What You See Is What You Get) schopnost byla tehdy něčím naprosto neobyčejným.

Tiskárna LaserWriter se ovšem neprodávala levně. Její cena při uvedení na trh byla 6 995 dolarů, což by v dnešních hodnotách odpovídalo takřka 24 000 dolarů. Ačkoli to mohlo působit jako astronomická investice, firmy a vydavatelství brzy pochopily, že se jedná o klíčovou technologii, která jim umožní vyrábět kvalitní publikace bez potřeby dříve drahých profesionálních služeb.

Jednou z dalších revolučních inovací byla podpora sítě AppleTalk. Tento protokol, který byl představen zároveň s tiskárnou, umožnil sdílení LaserWriter mezi více počítači Macintosh. Najednou tak mohla jedna tiskárna obsloužit celý tým uživatelů, což byl další krok k efektivnějšímu a dostupnějšímu publikování.

LaserWriter byla rovněž klíčovou součástí vzestupu softwaru Aldus PageMaker, který byl považován za první program pro desktopové publikování. Kombinace Macintoshe, LaserWriteru a PageMakeru vytvořila kompletní ekosystém, který proměnil způsob, jakým firmy a kreativní profesionálové navrhovali a tiskli brožury, plakáty nebo dokonce knihy.

Je zajímavé, že LaserWriter se stala mnohem víc než jen technologickým nástrojem. Byla symbolem doby, kdy Apple ukazoval svou schopnost myslet mimo zažité normy a nabízet komplexní řešení, které změní celé odvětví. A ačkoli dnes už Apple tiskárny nevyrábí, jejich odkaz zůstavá v tom, jak těžíme z desktopového publikování. LaserWriter tedy nebyla jen další čárkou v seznamu produktů Applu, ale pilířem, který dal vzniknout něčemu většímu. A přesně to je krása této značky: nejenže vyrábí skvělá zařízení, ale mnohdy změní samotný způsob, jakým svět funguje.