Chytré zámky a příslušenství Welock: Stoprocentní bezpečí pro váš domov

Chcete si zjednodušit život a zároveň mít jistotu, že váš domov je v bezpečí? Chytré zámky Welock vám to umožní. Představte si, že odemknete dveře pouhým dotykem prstu nebo pomocí svého telefonu, ať jste kdekoliv. Díky pokročilým funkcím, jako je sledování přístupu a automatické zamykání, budete mít svůj domov vždy pod kontrolou.

Žijete moderním životem a chcete, aby váš domov odpovídal vašim nárokům? Chytré zámky Welock jsou ideálním doplňkem vašeho smart domu. Integrujte je s dalšími chytrými zařízeními a ovládejte vše pomocí jedné aplikace. Užijte si pohodlí a bezpečnost, které vám chytré technologie přinesou.

Welock TOUCH41

Hledáte způsob, jak si zjednodušit život a zároveň zvýšit bezpečnost svého domova? Chytrý zámek Welock Touch41 vám to umožní. Už žádné ztracené klíče ani starosti o to, jestli jste dveře řádně zamkli. S Welockem odemknete dveře pouhým dotykem prstu nebo pomocí mobilní aplikace. Ať už jste doma nebo na cestách, budete mít svůj domov vždy pod kontrolou. Díky intuitivnímu ovládání a snadné instalaci se Welock stane nedílnou součástí vašeho každodenního života. Ať už máte doma klasické dveře nebo jste majitelem apartmánu pro krátkodobé pronájmy, chytrý zámek Welock Touch41 je ideálním řešením. Jeho elegantní design a odolná konstrukce se hodí do každého prostředí. Díky více způsobům odemknutí a snadné správě uživatelů si zamilujete jeho praktičnost. Ať už prší nebo svítí slunce, Welock spolehlivě funguje za jakýchkoliv podmínek.

Chytrý zámek Welock TOUCH41 zakoupíte zde, s kódem VD50 vás vyjde jen na 139 Eur.

Welock TOUCA51

Představte si, že máte svůj domov pod kontrolou, ať jste kdekoliv. S TOUCA51 to není žádný problém. Vyberte si ze šesti způsobů, jak se dostat dovnitř – od klasického klíče až po moderní mobilní aplikaci. Díky až 200 uživatelským profilům můžete snadno spravovat přístup pro celou rodinu, přátele nebo zaměstnance. Sledujte v reálném čase, kdo a kdy používá zámek, a mějte vše pod kontrolou. TOUCA51 je prostě chytré řešení pro moderní život. Díky funkci sledování přístupů budete vždy vědět, kdo a kdy přišel nebo odešel. A díky robustní konstrukci a pokročilým bezpečnostním funkcím se nemusíte obávat nezvaných hostů. TOUCA51 je vaším osobním strážcem.

Chytrý zámek Welock TOUCA51 zakoupíte zde, s kódem VD50 vás vyjde jen na 119 Eur.

Welock PCB51

Chcete mít svůj domov pod kontrolou? S chytrým zámkem PCB51 budete mít vždy přehled o tom, kdo a kdy vstupuje do vašich prostor. Díky sledování přístupů budete mít klidnější spánek. Propojte zámek s dalšími zařízeními ve vaší domácnosti a vytvořte si komplexní bezpečnostní systém. Ovládejte zámek kdykoliv a odkudkoliv pomocí mobilní aplikace, odemkněte dveře otiskem prstu nebo PIN kódem, nebo nechte zámek, aby se automaticky zajistil. PCB51 není jen zámek, je to vstupní brána do vašeho chytrého a pohodlného domova budoucnosti.

Welock PCB51 zakoupíte zde, s kódem VD50 vás vyjde jen na 119 Eur.

Welock Wifibox

Chcete si zjednodušit život a zároveň mít možnost přizpůsobit si bezpečnost svého domova na míru? S WIFIBOX3 to není žádný problém. Ovládejte své chytré zámky WELOCK kdykoliv a odkudkoliv pomocí svého telefonu. Díky jednoduché instalaci a intuitivnímu ovládání si ho zamilujete okamžitě. Až osm zámků můžete spravovat z jedné aplikace a vytvářet si vlastní pravidla přístupu. S WIFIBOX3 je váš domov vždy pod kontrolou. Díky pokročilým bezpečnostním funkcím, jako je sledování přístupů a vzdálené ovládání, budete vždy vědět, kdo a kdy vstoupil do vašich prostor. Až osm chytrých zámků WELOCK můžete spravovat z jednoho místa a vytvářet si vlastní pravidla přístupu. S WIFIBOX3 budete mít svůj domov pod kontrolou.

Fotogalerie #4 Welock Wifibox 1 Welock Wifibox 3 Welock Wifibox 2 Vstoupit do galerie

Welock Wifibox zakoupíte za 99 Eur zde.

Připravte se na budoucnost zabezpečení vašeho domova. S chytrým zámkem Welock si užijete pohodlí a bezpečí, které vám tradiční klíče nikdy nenabídnou. A teď, díky speciální slevě k Čínskému novému roku, je ten správný čas na změnu.

Kompletní slevovou nabídku naleznete zde.