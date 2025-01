Revoluce v mobilním gamingu: Na mobilu či tabletu půjde nativně hrát AAA hry z Windows!

Xiaomi se opět hlásí o slovo, tentokrát s novinkou, která potěší všechny fanoušky her na Windows. Společnost totiž představila svůj nový nástroj WinPlay Engine, jenž je podle oficiálního oznámení třívrstvým virtualizačním řešením, umožňujícím spouštění her pro Windows přímo na kompatibilních Android zařízeních. Ačkoli Xiaomi zatím nezveřejnilo příliš technických detailů, zdá se, že se jedná o přímou konkurenci populární aplikace Winlator, ovšem v jednodušší a elegantnější podobě.

Srdcem celého systému je jádro Xiaomi HyperCore, které pohání tuto inovaci. Momentálně se však WinPlay Engine nachází pouze ve fázi interní beta verze a jeho dostupnost je značně omezená – aktuálně běží pouze na tabletu Xiaomi Pad 6S Pro. Tento model, vybavený čipem Snapdragon 8 Gen 2, nicméně už v minulosti dokázal, že zvládá herní nároky Windows prostřednictvím Winlatoru, a Xiaomi nyní ukazuje, že s WinPlay Engine by mohl posunout herní zážitek ještě dál.

Podle dostupných informací se nástroj v budoucnu rozšíří i na další vlajková zařízení Xiaomi, což by mohlo oslovit širší okruh hráčů. Co se týče výkonu, Xiaomi uvádí, že ztráta výkonu GPU činí pouhých 2,9 %, což je v praxi téměř nepostřehnutelné. Ačkoliv si společnost zatím nechává podrobnější ukázky funkcí pro sebe, první pohled na schopnosti WinPlay Engine poskytlo video od známého leakera Digital Chat Station.

Video výše ukazuje, jak snadno lze na tabletu Xiaomi Pad 6S Pro spustit hry jako Need for Speed: Most Wanted 2012 a Tomb Raider 2013. I když ve videu chybí měřič FPS, je zřejmé, že výkon je dostatečný na plynulý herní zážitek, což rozhodně zaujme nejednoho hráče.

Dalším zajímavým detailem je možnost instalace Steamu na WinPlay Engine. Xiaomi ovšem zatím neupřesnilo, zda bude možné hry instalovat přímo ze služby Steam, nebo zda budou potřeba další kroky. Bez ohledu na to je zřejmé, že Xiaomi opět posouvá hranice toho, co zařízení s Androidem dokážou. Plná verze WinPlay Engine zatím nemá stanovené datum vydání, ale už teď je jasné, že Xiaomi cílí na hráče a herní nadšence, kteří hledají flexibilní a výkonné řešení. Teď už jen zbývá sledovat, jak se tento ambiciózní projekt vyvine.