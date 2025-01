Jak na iPhonu vyhledat ručně psaný text? Chcete mít všechny své ručně psané poznámky přehledně pohromadě? S Fotkami v iOS 18 a novějších to zvládnete snadno. Systém automaticky rozpoznává ručně psaný text na fotografiích a ukládá ho do speciálního alba. Díky tomu budete mít své poznámky vždy po ruce a rychle je najdete.

S příchodem iOS 18 přinesl Apple novou užitečnou funkci, která usnadňuje práci s ručně psanými poznámkami. Díky inteligentnímu rozpoznávání textu dokáže iPhone automaticky vyhledávat a třídit fotografie s ručně psaným obsahem. To znamená, že už nemusíte prohledávat celou fotogalerii, abyste našli konkrétní poznámku. Vše máte přehledně seřazeno v jednom albu.

Představte si, že si během schůzky rychle něco poznamenáte na papír a vyfotíte si to. Nebo že si děláte poznámky během přednášky. Díky funkci rozpoznávání ručně psaného textu se tyto fotografie automaticky zařadí do speciálního alba. To znamená, že když budete později hledat konkrétní informaci, jednoduše zadáte hledané slovo a systém vám zobrazí všechny fotografie, kde se toto slovo vyskytuje.

Jak na iPhonu vyhledat ručně psaný text

Otevřete aplikaci Fotky: Na svém iPhonu se systémem iOS 18 nebo novějším otevřete aplikaci Fotky.

Přejděte do sekce Alba: Na spodním panelu vyberte záložku Alba.

Najděte album Rukopis: Procházejte seznamem alb, dokud nenajdete album s názvem Rukopis. Systém toto album vytvoří automaticky, jakmile nafotíte první stránku s ručně psaným textem.

Prohlédněte si album: V albu Rukopis najdete všechny fotografie, na kterých systém detekoval ručně psaný text.

Fotogalerie iOS 18 Fotky Rukopis 1 iOS 18 Fotky Rukopis 3 iOS 18 Fotky Rukopis 2 Vstoupit do galerie

Díky funkci rozpoznávání ručně psaného textu v iOS 18 se vaše poznámky stanou mnohem lépe organizovanými. Už nikdy nebudete muset prohledávat celou fotogalerii, abyste našli konkrétní informaci. Vše máte přehledně seřazeno v jednom albu. Vyzkoušejte si tuto funkci a uvidíte, jak vám usnadní práci.