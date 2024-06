Umělá inteligence Instagramu začne používat vaše fotky, takto jí to zakážete!

Umělá inteligence hýbe v posledních měsících světem čím dál tím víc a nezdá se, že by se měl tento trend v dohledné době jakkoliv změnit. Do rozjetého AI vlaku totiž naskakuje čím dál tím víc společností a ty, které už v něm jsou, se zase snaží přikládat do kotle ve větší a větší míře, aby udávaly v AI světě trendy. Jinak tomu není ani v případě Mety, která oznámila, že bude data svých uživatelů využívat k tréninku jazykových modelů, které jsou pro AI zcela klíčové. Naštěstí se však dá z této věci poměrně jednoduše vymanit.

Pokud s myšlenkou sdílení vašich dat ve formě textů, fotek či informací o nich, které jste v minulosti umístili na Facebook, Threads nebo Instagram, nesouhlasíte, je poměrně jednoduché učinit této věci přítrž. Meta má totiž zprovozněný formulář, přes který lze „vznést námitku proti používání vašich informací pro účely AI od společnosti Meta“, jak samotná Meta informuje. Ten sice vypadá na první pohled docela šíleně, jelikož v něm po vás chce Meta mimo jiné odůvodnění toho, proč nechcete, aby byla vaše data pro trénink AI využívána, respektive jaký by měl sběr dat přímo na vás dopad, nicméně podle příspěvků na sociálních sítích je víceméně vše automaticky schvalováno.

Svým způsobem pozitivní je, že v tuto chvíli ještě využívání vašich dat pro trénink umělé inteligence Mety neprobíhá. Vše by totiž mělo odstartovat „až“ 26. června, což je ve výsledku i mezní termín toho, dokdy má smysl o „vyškrtnutí“ vašich profilů z tréninku Mety. Po tomto termínu to sice půjde samozřejmě také, nicméně vaše data už mohla být k tréninku použita a tím pádem nebude mít „vyškrtnutí“ takový efekt.

Zde zakážete Metě využívat vaše fotky a další data pro trénink AI