Umělá inteligence od Applu nepodporuje češtinu!

Pokud jste v posledních desítkách minut žasli nad tím, co zvládá nová „Apple Intelligence“, pak pro vás máme dost špatnou zprávu. V naší mateřštině si totiž její funkce neužijeme a co víc, neužijeme si ji ani v betách, které dnes vyjdou. Apple v oficiální tiskové zprávě totiž píše konkrétně následující:

„Apple Intelligence is free for users, and will be available in beta as part of iOS 18, iPadOS 18, and macOS Sequoia this fall in U.S. English. Some features, software platforms, and additional languages will come over the course of the next year. Apple Intelligence will be available on iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, and iPad and Mac with M1 and later, with Siri and device language set to U.S. English. For more information, visit apple.com/apple-intelligence.“

Což volně přeloženo znamená:

„Apple Intelligence je pro uživatele zdarma a bude k dispozici v beta verzi jako součást iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia letos na podzim v americké angličtině. Některé funkce, softwarové platformy a další jazyky přijdou v průběhu příštího roku. Apple Intelligence bude k dispozici na iPhonu 15 Pro, iPhonu 15 Pro Max a iPadu a Macu s verzí M1 a novější, se Siri a jazykem zařízení nastaveným na americkou angličtinu. Další informace najdete na webu apple.com/apple-intelligence.“

Modlitby za česky hovořící Siri se tedy nenaplnily, ba právě naopak. Nutnost mít zařízení nastavené na americkou angličtinu je dost omezující a je otázkou, nakolik se na oblibě Apple Intelligence jako takové podepíše.