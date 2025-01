Na těchto iPhonech přestane již brzy fungovat aplikace George České spořitelny

Pokud jste klienty České spořitelny, velmi pravděpodobně máte ve svém telefonu nainstalovanou bankovní aplikaci George. O to víc by vás mohlo zajímat, že na některých starších iPhonech přestane již za měsíc – konkrétně pak 17. února – zcela fungovat. Jakých iPhonů se to dotkne?

Podle informací, které Česká spořitelna svým klientům již zhruba měsíc rozesílá, bude nově aplikace George vyžadovat iPhony s operačním systémem iOS 16 a novějším, přičemž doposud stačil „jen“ iOS 15.5. V případě androidích telefonů bude nicméně i nadále stačit „jen“ Android 9 a novější. Požadavek na vyšší verzi iOS však pro jablíčkáře znamená, že George od příštího měsíce nerozjedou konkrétně na:

iPhonech 6S a 6S Plus

iPhonech 7 a 7 Plus

iPhonech SE 1. generace

iPodech touch 7. generace

Máte-li tedy některý z výše uvedených modelů a George na něm využíváte, je nejvyšší čas začít přemýšlet o pořízení novějšího telefonu. Právě vzhledem ke stáří jednotlivých modelů je nicméně víceméně jasné, že se změna podpory George až tak velkého množství uživatelů nedotkne. Vždyť iPhone 6S vyšel v roce 2015, takže se bavíme o takřka 10 let starém „železe“.