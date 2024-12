Na těchto iPhonech a iPadech přestala nadobro fungovat klíčová funkce iCloudu!

Očekávání ohledně částečného ukončení funkčnosti iCloudu na starých iPhonech a iPadech se naplnila. Poté, co Apple tento záměr minulý měsíc oznámil s tím, že od 18. prosince přestane na iPhonech a iPadech s iOS 8 fungovat zálohování na iCloud, totiž svůj slib dodržel a ve středu tuto funkci deaktivoval. Máte-li tedy iPhone či iPad, na kterém běží takto starý iOS, bezdrátově přes iCloud jej již nezazálohujete. Stále ale máte samozřejmě možnost vytvářet zálohy ručně po připojení k počítači pro případ nutnosti obnovy.

Pokud se pak ptáte na to, proč Apple možnost zálohy takto starých zařízení na iCloud ukončil, je to jednoduše proto, že potřeboval zvýšit minimální softwarové požadavky pro tuto funkci. V iOS 9, který je též již letitý OS, totiž přijal CloudKit pro lepší a spolehlivější zálohování na iCloud, načež přestal staré řešení využívat. Háček je v tom, že toto staré řešení běželo právě do iOS 8 a Apple jej tam už „nepředělal“. Realita je však ve výsledku stejně taková, že ukončení podpory zálohování na iCloud vzhledem ke stáří daného iOS moc mrzet nemusí. Přeci jen, takto staré „železo“ v současnosti nevyužívá takřka nikdo.