Mac mini v černé barvě? Tento vypadá, jak kdyby jej vyrobil sám Apple

Mac mini je aktuálně tím nejlepším a nejzajímavějším co se poměru ceny a výkonu na poli osobních počítačů týká. Má však jednu nevýhodu, která může být pro některé uživatele celkem zásadní, nevyrábí se v černé barvě. To byla věc, která vadila také lidem z Keychron, což je výrobce mechanických klávesnic. A protože jako výrobci mají přístup k zajímavému vybavení, rozhodli se, že Mac mini rozeberou a jeho hliníkový obal následně opískují. Poté jej na hodinu ponoří do chemické lázně, aby odstranili jeho povrchovou úpravu a získali surový hliník. Ten pak ponoří do lázně s barvou a nechají uschnout. Vzhledem k tomu, že použili profesionální vybavení, je výsledek prakticky stejný, jako kdyby Mac mini vyráběl v černé barvě sám Apple. Na celý proces se můžete podívat na videu níže a musím uznat, že výsledek opravdu stojí za to.