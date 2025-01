iOS 18.2 už si na iPhone nenainstalujete!

Pokud jste přešli v uplynulých dnech na nedávno vydaný iOS 18.2.1, ale z nějakého důvodu vám nevyhovuje a vy byste se tak rádi vrátili na iOS 18.2, máme pro vás špatnou zprávu. Svou šanci jste totiž již prováhali. Před pár hodinami přestal Apple další veřejnou verzi iOS 18 podepisovat, čímž tak zamezil její další instalaci.

Ukončení podepisování starší verze iOS pár dnů či týdnů po vydání novější verze není pro Apple žádnou novinkou, K tomuto kroku se uchyluje zejména proto, aby přiměl uživatele přejít na nejnovější verzi iOS a na té zároveň zůstat, jelikož se zpravidla jedná o verzi nejbezpečnější. Ostatně, odmyslíme-li si softwarové novinky, iOS 18.2.1 opravuje celou řadu bezpečnostních chyb, kterou iOS 18.2 trpěl a proto je i jeho instalace doporučována od samotného vydání. Druhým důvodem je pak snaha Applu vymýtit jailbreakování, které je zpravidla založeno na prolomení chyb ve starších verzích iOS. Když tedy Apple ukončí jejich podepisování, zamezí tím uživatelům se v případě vytvoření jailbreaku na danou verzi vracet, což je pro tyto neoficiální softwarové úpravy dalším hřebíčkem do rakve.

Pokud však pro vás iOS 18.2.1 přeci jen není z nějakého důvodu vhodný, nezoufejte. K dispozici je totiž v současnosti i beta iOS 18.3, která je již v pokročilejší fázi testování a tedy by při její instalaci neměly hrozit žádné větší problémy. Veřejná verze tohoto systému by pak měla vyjít odhadem do měsíce.