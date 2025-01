Dock v macOS je s námi už 25 let! Zavzpomínejte na jeho začátky

Jablečný operační systém macOS od dob své první verze prošel mnoha změnami, ale stále si zachovává mnoho prvků ze svých dřevních dob. Právě tyto prvky dělají macOS jedinečným. Jedním z nich je ikonický Dock, který uživatelům umožňuje mít (nejen) své oblíbené aplikace přístupné pouhým kliknutím. Dock nyní slaví čtvrt století své existence – pojďme si při této příležitosti připomenout několik zajímavostí, které se s ním pojí.

Jak to všechno začalo

Vývojář James Thomson, který stojí za populární aplikací vědecké kalkulačky PCalc, pracoval ve společnosti Apple v době, kdy firma vyvíjela první verzi systému Mac OS X, který později nahradil klasický Mac OS 9. Zajímavé je, že Thomson je jedním z tvůrců macOS Dock a nyní se na svém blogu podělil o některé zákulisní příběhy tohoto projektu. Dock poprvé představil světu Steve Jobs na veletrhu Macworld Expo 5. ledna 2000. Ve stejný den Jobs také ukázal první pohled na uživatelské rozhraní Aqua.

Úplně první Dock, který byl součástí operačního systému Mac OS X, se od toho současného dost lišil. Místo plovoucích ikon na polici byl Dock jen řadou čtvercových ikon. To proto, že design, který všichni známe, nebyl v té době ještě připraven. Před svým nástupem do společnosti Apple vytvořil Thomson aplikaci DragThing, která v podstatě fungovala jako Dock pro počítač Macintosh. Uživatelé mohli pomocí této aplikace přidávat zástupce k otevřeným aplikacím, složkám a dokumentům a mít je stále viditelné na ploše. DragThing pomohl vývojáři získat práci ve společnosti Apple. Později byl přizván k práci na projektu, který by jeho nápad v podstatě implementoval do operačního systému Mac.

Utajení na maximum a výpověď kvůli stěhování

Dock byl vyvíjen společně s Finderem, další zásadní součástí operačního systému Mac OS X. Projekt se však začal psát v Mac OS 9 ještě předtím, než byl nový operační systém hotový. „Živě si vzpomínám, jak jsme poprvé zprovoznili kód v Mac OS X.“ Vše kolem OS X bylo samozřejmě „velkým tajemstvím“, takže k novému rozhraní Aqua mělo přístup jen několik lidí ve společnosti Apple. Pro Thomsona se věci začaly trochu komplikovat, protože v té době žil v Irsku a pracoval v kancelářích společnosti v Corku. Podle jeho slov Jobs zuřil, když se o tom dozvěděl, a požadoval, aby se Thomson přestěhoval do USA a pracoval v Cupertinu se zbytkem týmu.

Po Macworldu 2000, kdy bylo světu představeno rozhraní Aqua a Dock, bylo Thomsonovi řečeno, že se bude muset do Cupertina skutečně přestěhovat, jinak přijde o práci. Odmítl a podal výpověď. Nakonec byl Dock před oficiálním uvedením prvního Mac OS X kompletně přepsán jiným inženýrem.