Jak využít Dock na Macu na maximum

Dock opravdu nemůže pojmout veškeré aplikace, které máte nainstalované na vašem Macu – na to nemá dostatek místa. Přesto ale existuje způsob, jak umožnit spuštění všech aplikací z Docku. Stačí jen do Docku umístit složku Aplikace. Jak na to? Spusťte Finder a otevřete složku Aplikace. Stiskem kláves Cmd + šipka nahoru se přesuňte o úroveň výš. Nyní přetáhněte složku na pravou stranu Docku. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v menu, které se vám zobrazí, zvolte Zobrazit jako složku a Zobrazit obsah jako seznam.

Dock můžete využít také k zobrazení informací o systému. Pro tyto účely je zapotřebí mít v Docku umístěnou ikonku utility Monitor aktivity. Tu do Docku přidáte tak, že spustíte Finder, klikněte na Aplikace -> Utility, a přetáhnete ikonku Monitoru aktivity do Docku. Následně spusťte Monitor aktivity a na jeho ikonku v Docku klikněte pravým tlačítkem myši. V menu, které se vám zobrazí, zvolte Ikona v Docku a poté vyberte požadovaný proces.

Obnovení výchozích hodnot

Nevyhovuje vám podoba, do jaké jste si přizpůsobili Dock na vašem Macu? Můžete si jej snadno a rychle obnovit do jeho výchozího nastavení. Jak na to? Nejprve na Macu spusťte Terminál. Ten spustíte buďto ve Finderu kliknutím na Aplikace -> Utility -> Terminál, nebo zadáním výrazu „Terminál“ do vyhledávacího pole Spotlightu. Poté do Terminálu zadejte příkaz com.apple.dock; killall Dock a stiskněte Enter. Váš Dock se okamžitě obnoví do své výchozí podoby.