Vyšel macOS Ventura! Toto vše nově přináší na Macy

Pozvánky ke spolupráci

Když pošleš do Zpráv pozvánku ke spolupráci na projektu, do dokumentu, tabulky nebo projektu bude automaticky přidán každý účastník vlákna. Funguje to v Souborech, Finderu, Keynotu, Numbers, Pages, Poznámkách, Připomínkách a Safari i v aplikacích jiných vývojářů.