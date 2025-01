Apple: Nebojte se Siri, je vytvořena s důrazem na zachování vašeho soukromí

Apple skrze novou tiskovou zprávu znovu potvrdil svůj závazek spočívající v mimosoudním vyrovnání. Společnost ovšem znovu zdůraznila, že data ze Siri nikdy nebyla využívána k vytváření marketingových profilů, nebyla sdílena s inzerenty ani prodávána k jakýmkoli jiným účelům. Toto prohlášení přichází po urovnání sporu, ve kterém Apple souhlasil s vyplacením 95 milionů dolarů. Žalobci tvrdili, že Apple nahrával konverzace zachycené neúmyslnými aktivacemi Siri a sdílel informace s inzerenty. Někteří uživatelé například uvedli, že po diskuzích o produktech jako Air Jordan nebo Olive Garden se na jejich zařízeních objevovaly reklamy na tyto produkty. Apple v reakci na to uvedl, že se neobjevily žádné důkazy o sdílení nahrávek Siri, a k dohodě přistoupil, aby se vyhnul dalšímu pokračování sporu.

Apple zdůraznil, že Siri je navržena s důrazem na ochranu soukromí. Zpracování požadavků probíhá převážně na zařízení a nasbíraná data jsou minimalizována. Hledání ani požadavky přes Siri nejsou spojovány s Apple ID uživatele a jsou anonymně sledovány pomocí náhodného identifikátoru. Audio nahrávky interakcí Siri Apple neuchovává, pokud k tomu uživatelé výslovně nedají souhlas za účelem zlepšení služby Siri, a i tehdy jsou nahrávky použity výhradně k tomuto účelu.

Kompletní vyjádření Applu

„Ve společnosti Apple dbáme na ochranu uživatelských dat a naše produkty a funkce jsou od základu postaveny na inovativních technologiích a technikách ochrany soukromí. Ochrana soukromí je základní součástí procesu navrhování a řídí se zásadami, které zahrnují minimalizaci dat, inteligenci v zařízení, transparentnost a kontrolu a silnou bezpečnostní ochranu, které společně poskytují uživatelům neuvěřitelné zážitky a klid. To platí pro všechny naše produkty a služby, včetně Siri, která byla navržena tak, aby chránila soukromí uživatelů, a je nejosobnějším digitálním asistentem.

Apple nikdy nepoužil data Siri k vytváření marketingových profilů, nikdy je neposkytl k reklamě a nikdy je nikomu za žádným účelem neprodal. Neustále vyvíjíme technologie, aby byla Siri ještě soukromější, a budeme v tom pokračovat.

Zde se dozvíte, jak Siri chrání data uživatelů.

Siri používá zpracování v zařízení, kde je to možné

Kvůli ochraně soukromí uživatelů je Siri navržena tak, aby co nejvíce zpracování probíhalo přímo v zařízení uživatele, což umožňuje personalizované zážitky bez nutnosti přenášet a analyzovat osobní informace na serverech společnosti Apple. Když uživatel mluví nebo píše na Siri, je jeho požadavek zpracován přímo v zařízení, kdykoli je to možné. Například když uživatel požádá Siri o přečtení nepřečtených zpráv nebo když Siri poskytuje návrhy prostřednictvím widgetů a vyhledávání Siri, zpracování probíhá v zařízení uživatele. Obsah zpráv není přenášen na servery společnosti Apple, protože to není pro splnění požadavku nutné. A v případě schopných zařízení je zvuk uživatelských požadavků zpracováván výhradně v zařízení pomocí Neural Engine, pokud se uživatel nerozhodne sdílet jej se společností Apple.

Apple minimalizuje množství dat shromažďovaných pro požadavky Siri

Ačkoli se Apple snaží co nejvíce věcí dělat přímo v zařízení, některé funkce vyžadují vstupy ze serverů Apple v reálném čase. A v takovém případě Siri používá co nejméně dat, aby poskytla přesný výsledek. Vyhledávání a požadavky Siri nejsou spojeny s vaším účtem Apple. Ke sledování dat při jejich zpracování se používá náhodný identifikátor – dlouhý řetězec písmen a čísel spojený s jedním zařízením – místo aby se data vázala na identitu uživatele prostřednictvím jeho účtu Apple nebo telefonního čísla – tento proces je podle našeho názoru mezi dnes používanými digitálními asistenty jedinečný.

Apple neuchovává zvukové záznamy interakcí se Siri, pokud se uživatelé výslovně nerozhodnou, že pomohou Siri vylepšit, a i v takovém případě jsou záznamy používány výhradně k tomuto účelu. Uživatelé se mohou kdykoli snadno odhlásit.

Průlomová ochrana soukromí s privátním cloudovým výpočtem

Díky schopnostem, které poskytuje Apple Intelligence, stojíme na začátku nové éry Siri, která uživatelům poskytuje možnost vyřizovat věci bez námahy díky vestavěným inteligentním funkcím, díky nimž je Siri každý den schopnější, osobnější a užitečnější.

Mnoho modelů, které pohání Apple Intelligence, je navrženo tak, aby chránily soukromí uživatelů na každém kroku, a proto běží výhradně na zařízení. V případě požadavků na Apple Intelligence, které vyžadují přístup k větším modelům, rozšiřuje Private Cloud Compute soukromí a zabezpečení iPhonu do cloudu a odemyká tak ještě více inteligence. Když Siri používá Private Cloud Compute, data uživatele nejsou uložena ani zpřístupněna společnosti Apple a Private Cloud Compute používá jeho data pouze ke splnění požadavku.

Věříme, že soukromí je základní lidské právo, a budeme se i nadále neúnavně soustředit na navrhování našich produktů a služeb tak, abychom ho chránili. Další informace o našem přístupu k ochraně soukromí najdete na stránce apple.com/privacy.