Jak vám může chytré osvětlení zpříjemnit život

Paleta nabídky chytrého osvětlení zahrnuje vše od chytrých žárovek až po chytré zástrčky, které mohou pomocí telefonu nebo hlasových příkazů zapínat LED světla pro domácí osvětlení. Chytrá světla lze připojit ke kompatibilním zařízením, obvykle k mobilnímu zařízení nebo počítači, a obvykle se ovládají prostřednictvím aplikace pro stolní počítač nebo chytrý telefon.

V závislosti na směrovači WiFi a verzi softwaru lze většinu chytrých žárovek připojit k chytrým domácnostem, které jsou ve stejné síti WiFi. To umožňuje používat hlasem ovládané technologie chytré domácnosti, jako jsou Siri (potažmo Domácnos), Google Assistant a Alexa, k ovládání chytrého osvětlení hlasovými příkazy.

Pokud jde o chytrá světla a chytré LED žárovky, existuje celá řada chytrých funkcí, které můžete využít.

Nejlepší funkce chytrého osvětlení

Používání chytrých světel přináší řadu výhod, které můžete využít. Připravili jsme pro vás několik klíčových funkcí a možností chytrého osvětlení, včetně nápadů, jak je implementovat do vaší domácnosti.

Dálkové ovládání

Chytrá světla lze snadno ovládat pomocí dálkového ovladače. Díky tomu lze pohodlně a snadno ovládat osvětlení v určitých oblastech, aniž byste museli sami fyzicky vstát a světla zapnout nebo vypnout. Odpočíváte na konci dne a nechce se vám vstávat z postele? Žádný problém. Máte problémy s pohyblivostí, kvůli kterým jsou spínače světel na obtíž? Inteligentní osvětlení by mohlo být určeno právě vám. Je to také dokonalé řešení, jak zajistit, abyste na konci dne zhasli světla, aniž byste museli opustit místnost, ve které se nacházíte – můžete to udělat jednoduchým klepnutím na tlačítko.

Stmívání a nastavení jasu

Pomocí inteligentního stmívače můžete nastavit jas světel, což vám umožní libovolně měnit teplé a slabé osvětlení na jasné a intenzivní. Studie prokázaly, že osvětlení může ovlivnit cirkadiánní rytmus jedince, přičemž teplé osvětlení je vhodnější pro signalizaci mysli ke spánku, zatímco chladné osvětlení vám může zabránit usnout. Využijte toho ve prospěch svého těla pomocí chytrých žárovek s nastavitelnou barvou nebo chytrých stmívačů.

Hlasové ovládání

Vývoj virtuálních asistentů, jako je třeba Siri, v příslušných zařízeních připravil cestu pro hlasem ovládané inteligentní osvětlení. To znamená, že jednoduchým hlasovým příkazem typu: „Siri, turn on the lights in the living room,“ váš systém inteligentního osvětlení (propojený s virtuálním asistentem) tyto chytré žárovky automaticky rozsvítí. Chcete zapnout chytrá světla na příjezdové cestě, protože odcházíte z domu za tmy? Jednoduše požádejte Siri, aby je zapnula. Možnosti jsou nekonečné.

Bezpečnost a integrace s domácími bezpečnostními systémy

Chytré osvětlení lze také integrovat do bezpečnostního systému vaší domácnosti – to zahrnuje světla s pohybovými čidly, která se spustí, když někdo projde kolem. Existuje dokonce možnost propojení bezpečnostních alarmů a kamer se systémem osvětlení. Nikdy nevíte, kdy se můžete stát potenciální obětí krádeže nebo vniknutí na cizí pozemek, a proto je důležité zvážit ochranu svého domova a rodiny pomocí integrovaných systémů bezpečnostního osvětlení.

