Dnes naposledy! Parádní střílečka Hell Let Loose ze 2. světové války je ke stažení zdarma

Epic Games Store rozdával přes Vánoce prakticky den co den zajímavé hry pro fanoušky hraní na počítači. Některé tituly pak byly svou kvalitou opravdu velmi zajímavé, přičemž posledním vskutku skvělým dárkem, který Epic Games Store v rámci vánočního rozdávání her daruje svým fanouškům, je hra Hell Let Loose. Tu nicméně již pár dní rozdává a dnes v 17:00 ji rozdávat přestane. Pokud vám tedy ve vaší herní knihovně stále chybí, je nyní nejvyšší čas po ní sáhnout.

Hell Let Loose je multiplayerová taktická válečná hra zasazená do období druhé světové války, která klade důraz na realismus a týmovou spolupráci. Hráči se zapojují do masivních bitev, kde na jedné mapě bojuje až 100 hráčů, rozdělených do pěchoty, tankových posádek a dělostřeleckých týmů. Mapa je rozdělena na sektory, které musí týmy strategicky dobývat a bránit, což dodává hře dynamiku a nutí hráče přemýšlet takticky. Jedním z klíčových prvků je komunikace mezi hráči, která je nezbytná pro koordinaci útoků, obrany i zásobování.

Hra věrně zachycuje dobovou výzbroj, uniformy a prostředí, čímž vytváří autentický zážitek. Každý hráč může zvolit specifickou roli, například velitele, zdravotníka nebo inženýra, což přispívá k rozmanitosti herního stylu. Kromě intenzivního boje je důležitým aspektem i logistika, kdy musí týmy efektivně řídit zásoby munice a paliva. Hell Let Loose nabízí různé mapy inspirované skutečnými bojišti, jako jsou pláže Normandie či lesy Arden. Díky pravidelným aktualizacím hra stále rozšiřuje obsah a komunita hráčů zůstává aktivní. Celkově jde o jedinečný mix strategických a akčních prvků, který osloví fanoušky historických válečných her.

Pokud vás hra ať už podle popisku či screenshotů zaujala, máte poslední hodiny k jejímu bezplatnému přidání do Epic Games knihovny, kde vám zůstane již navždy. I v tomto případě nicméně platí, že je titul k dispozici jen a pouze pro PC a máte-li Mac, bohužel si nezahrajete.

Hru můžete stáhnout zde