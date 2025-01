Apple chce dostat na naše iPhony další aplikaci! Doteď byla dostupná jen v zahraničí

Služba Apple News by se podle nejnovějších zpráv mohla již v dohledné budoucnosti konečně rozšířit i do dalších zemí. Od roku 2019 je aplikace dostupná výhradně v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii a až dosud nic nenapovídalo tomu, že by mohlo dojít k další expanzi.

Po více než pěti letech se podle Financial Times Apple konečně chystá přidat nové podporované země. Společnost Apple monetizuje aplikaci News kombinací zobrazovací reklamy a prémiového předplatného News+. Zmíněná zpráva mimo jiné uvádí, že Apple má v současné době asi 100 redaktorů v New Yorku, Londýně, Sydney a Kalifornii. Na rozdíl od některých konkurentů je aplikace Apple News do značné míry závislá na týmu redakčních kurátorů, kteří vybírají nejlepší články a vytvářejí nové rubriky. Ostatní části aplikace jsou vytvářeny algoritmicky.

Význam lidského faktoru však v minulosti brzdil snahy společnosti Apple o mezinárodní rozšíření, protože expanze vyžaduje více pracovních sil a větší domácí pokrytí. Financial Times však naznačují, že se Apple konečně chystá tuto práci odvést a rozšířit dostupnost. Zpráva bohužel neuvádí podrobnosti, o které další země by se případně mělo jednat. Součástí snah však zřejmě bude i přenesení části obsahu aplikace News, která je v současnosti určena pouze pro USA, do Velké Británie, například slovní hry News+ a hádanky Sudoku.

Zatím zůstává také nejasné, nakolik je služba finančně lukrativní, a to jak z hlediska příjmů z reklamy, tak z hlediska počtu předplatitelů News+. Vydavatelé obecně uvádějí, že aplikace News posílá hodně návštěvníků, ale monetizace je mnohem obtížnější.