Nejhorší technologické produkty roku 2024

Vision Pro

Je to zvláštní, zařadit jeden produkt do žebříčku věcí, které mě letos z technologického světa nejvíc nadchly, stejně jako jej zařadit mezi produkty, které mě nejvíce zklamaly, ale v případě Vision Pro zkrátka nemohu jinak. Z hlediska technologií, toho jak vše funguje a toho, co vše tento produkt dokáže je skutečně naprosto neuvěřitelný a trvám si na svém, že pokud jej někomu dáte na hlavu na prvních 5 hodin, bude z něj naprosto mimo. Ovšem poté, co zjistíte co vše vlastně Vision Pro umí dojdek velkému zklamání.

Velmi rychle a opravdu se bavíme již o prvních hodinách, dojde k velkému zklamání, kdy zjistíte, že jej vlastně nemáte v praxi příliš jak využít. Pak už je jen na vás, zda si dokážete stejně jako já sám před sebou obhájit, že si věc v hodnotě okolo 100 tisíc korun necháte na natáčení videí vašeho syna, která tak máte v jedinečném imerzivním formátu a čas od času si zahrajete nějakou hru nebo mrknete na nějakou aplikaci. Apple zkrátka představil produkt, který jednak předbehl dobu a potřeby uživatelů, ale hlavně se nesetkal s tím nejpodstatnějším a to nějakým trhákem, kvůli kterému byste si jej koupili. Je jedno, zda by to byl celovečerní film typu James Bond, Jurský Park nebo nový Harry Potter, jenž vyjde jen na Vision Pro a bude imerzivní nebo to bude CoD Warzone pro VR. Zkrátka chybí nějaký top titul, kvůli kterému byste si chtěli Vision Pro koupit.

PS5 Pro

Protože moji přátelé žijí každý na jiném konci republiky, místo na pivo spolu hodíme na Warzone. Už hodněkrát jsme se shodli, že nám vlastně nejde o hraní hry jako tkaové, ale o ten pokec okolo. Volat si jen tak na FaceTime, to přece chlapi nedělaj a tak u toho raději válčíme s 13 letýma klukama a snažíme se je porazit v něčem, co je jejich náplň života a pro nás je to relax po těžkém dnu. Já osobně hraju na PS5 a těšil jsem se, jakých novinek v oblasti rychlosti, grafiky a vlastně všeho co k hraní patří se dočkám v případě uvedení PS5 Pro na trh.

Už když jsem sledoval první video, ve kterém Sony prezentovalo konzoli tím stylem, že muselo v pár vylepšených titulech několikanásobně přiblížit obraz, abyste postřehly, že palma která je 200 metrů od vás má o 3 pixely víc, než na PS5, přišlo mi to tak nějak zvláštní. Když jsem pak viděl první recenze, porovnání a hodnocení a zjistil cenu, kterou si Sony za PS5 Pro účtuje, oproti klasické verzi (i když s větším uložištěm), bylo jasné, že za televizí mi i nadále zůstane klasická PS5.

Těšíl jsme se, že si udělám radost a budu hrát rychleji, hezčeji, lépe nebo zkrátka jakkoli jinak než na PS5. Bohužel abyste vylepšení postřehli, musíte hrát jen pár titulů, které jsou upravené a musíte sledovat každý jeden pixel, abyste si rozdílu všimli. Při představě, že se PS6 dočkáme za dalších například pět let, je mi z PS5 Pro celkem smutno, protože to dopadne tak, že budu mí až do představení PS6 doma stále stejnou, v té době již asi 10 let starou konzoli.

Integrace AI do Google

Zatím co ChatGPT považuji za to nejlepší, co v oblastí AI v současné době funguje a sám si jej předplácím, přesným opakem je pro mě AI od Google. Zatím co na začátku roku jsme se báli, že je vlastně konec odkazů v Google a Google jako takového, tak na konci roku víme, že vlastně nic z toho, co Google slibovla zatím nerealizoval a to co realizoval musel po chvíli vypnout. Je otázka, zda si vůbec Google může dovolit svůj největší business ohrozit tím, že místo odkazů na weby, kde má umístěn Google Adsense z kterého v největší míře celá společnost žije, rovnou odpoví na vaši otázku. Krok je to tak zásadní a ambice společnosti na začátku letošního roky byly tak razantní, že by bylo až zvláštní, kdyby jej Google opravdu dokázal prosadit během jediného roku a navíc v globálním měřítku.

Nicméně jsem čekal, že nám přece jen AI od Google pomůže, pomůže nám lépe chápat GA4, pomůže nám lépe pracovat s Google Translate nebo nám pomůže s Webmaster tools, kde dokáže sama opravovat některé chyby. Bohužel ničeho z toho jsme se zaítm nedočkali a služby Google jsou prozatím AI nepolíbené.

iPhone 16 Pro a iOS 18

Je mi jasné, že bych měl iPhone 16 Pro oddělit od iOS 18, ale zatím co mi na iPhone 15 Pro iOS 18 frčelo fajn, v případě iPhone 16 Pro jsem se setkal se řadou nepříjemných chyb a nedokážu příliš rozlišit, co způsobuje iOS 18 a co nový iPhone. Ať už tak či onak, zklamal mě jak iPhone 16 Pro, který v podstatě nepřinesl vůbec nic zajímavého, co by stálo za řeč, tak i iOS 18, kde je to v podstatě stejný příběh. Ani systém, ani telefon nepřinesly nic zajímavého a už vůbec ne zásadního. Naopak mi přijde, že nikdy v iOS nebylo tolik chyb, jako letos. iPhone 16 Pro po loňském perfektním modelu iPhone 15 ztěžknul a nepřinesl v podstatě nic.

Na druhou stranu vlastně ani nevím co bych chtěl, aby uměl iPhone víc než aktuálně, ale minimálně by mohl být stejně těžký jako ten loňský, který mi vyhovoval váhou i vleikostí víc, než současný model. Pokud jste však přešli z nějakého staršího modelu, pak stále za své peníze získáte opravdu dobrý telefon, pokud však máte iPhone 15 Pro nebo iPhone 14 Pro, být vámi tak na novější model nepřecházím a i u těch starších modelů bych zvážil, zda se víc nevyplatí přechod na iPhone 15 Pro.

Apple Intelligence

Nedá mi to, ale musím si ještě jednou „kopnout“ do Applu. Jeho AI totiž příliš nechápu. Zatím co ChatGPT nebo AI od Samsungu můžeme používat v EU, Apple má stále s EU nějaký problém a tak sem jeho AI vůbec nedorazila. Přitom to byl největší tahák letošních iPhonů a iOS 18. Bohužel jsme se tak jedné z přelomových věci poslední dekády od applu vůbec nedočkaly a snad to vyjde v příštím roce. Na druhou stranu je tak nějak vidět, že zatím co společnosti jako je OpenAI opravdu vsázeli vše na jednu kartu již řadu let a vyšla jim z toho podařená umělá inteligence, Apple vše ušil tak nějak horkou jehlou.

Zásadní problém je v tom, že není prozatím dostupná v ČR. Ovšem i když se v příštím roce tento problém podaří vyřešit a Apple zde své AI uvede, stále tu bude druhý zcela zásadní problém a to je nulová podpora češtiny. Aby vám AI v iPhone pomáhala víc než když se na něco zeptáte ChatGPT, musí mít přístup k vašim konverzacím. Ty však musí být psané kompletně v angličtině. Nevím kolik z našich čtenářů má komunikaci ve svém mailu nebo iMessage v angličtině, ale tak nějak si troufám typovat, že jich příliš mnoho nebude. Spuštění AI od Applu v ČR je tedy jedna věc, ta druhá a jak se zdá tak zcela zásandí je, že AI od Applu zkrátka neumí česky a tak vám vlastně neumožní nic, kromě pár vychytávek jako je retušování fotografií.