Google Maps pomohly odhalit vraždu! Vyfotily muže, jak nakládá do auta mrtvolu

Tajueco, malá španělská vesnička v provincii Soria s pouhými 56 obyvateli, zažila událost, která šokovala nejen místní, ale i celé Španělsko. Auto Google Maps, které po dlouhých 15 letech projelo obcí, zachytilo klíčový moment při řešení případu pohřešovaného Kubánce. Na jednom snímku je vidět muž v bundě Deportivo Numancia, jak manipuluje s podlouhlým bílým balíkem u kufru auta. Další záběr ukazuje postavu tlačící kolečko s podobným balíkem ulicí, která jinak působí zcela prázdně. Tyto fotografie nakonec významně přispěly k rozluštění záhady.

Případ začal v listopadu 2023, kdy příbuzný pohřešovaného Kubánce J. L. P. O. nahlásil jeho zmizení. Oběť se měla setkat s ženou, která se později stala jednou z hlavních podezřelých. Ta byla v minulosti vdaná za Manuela Islu Gallarda, 48letého místního obyvatele, který se rovněž dostal do centra vyšetřování. Podle dostupných informací měla oběť s touto ženou blízký vztah, což mohlo být motivem celého zločinu. Policie navíc získala důležité důkazy z mobilních zpráv, které posilovaly podezření, že zprávy z telefonu oběti nepsal on, ale někdo jiný.

Policie zatkla Gallarda a jeho bývalou ženu 12. listopadu 2024. Klíčovým zlomem v případu bylo nalezení rozčtvrceného těla na hřbitově v blízké vesnici Andaluz. Torzo těla, které bylo v pokročilém stadiu rozkladu, bylo nalezeno díky intenzivnímu vyšetřování. Zbytek ostatků však stále chybí, což udržuje vyšetřování stále otevřené.

Záběry z Google Maps se tak ukázaly být klíčovým důkazem. Místní přiznávají, že fotografie s bílým balíkem viděli, ale nikdy je nenapadlo, že by mohly být spojeny s trestným činem. „Vypadalo to, že nese dřevo, nic víc,“ říká jeden z obyvatel. Nyní se však ukazuje, že právě tyto nenápadné záběry pomohly policii rozplést případ, který by jinak možná zůstal nevyřešený. Tento případ tak opět ukazuje, jak moderní technologie, jako jsou Google Maps, mohou sehrát zásadní roli při odhalování trestné činnosti, a to i v těch nejzapadlejších koutech světa. Tajueco, které bylo donedávna jen anonymní tečkou na mapě, se nyní stalo středem pozornosti celého Španělska. Pokud se chcete na nakládání mrtvoly v Google Maps podívat, lze tak učinit zde.