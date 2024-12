Jaké ETF vybírat, když jsou trhy na maximech?

Tisková zpráva: Akciové indexy a ETF na ně se každým rokem postupně dostávají více a více do popředí. Právě z tohoto důvodu XTB průběžně rozšiřuje svoji nabídku ETF o dalších více než 600 titulů na aktuální celkový počet přes 1300. Kromě běžných indexových či dluhopisových ETF tedy v nabídce naleznete opravdu již obrovské množství i méně známých fondů.

Dlouhodobě nejoblíbenější ETF jsou právě ty na americké akciové indexy. Investoři, kteří začali v průběhu posledních let pasivně investovat do nejznámějších světových indexů, si asi nemohou stěžovat, jelikož poslední 2 roky dosáhl index S&P 500 zhodnocení více než 25 % oba roky po sobě, což historicky není zcela běžná hodnota (viz. obrázek níže).

Zdroj: CharlieBilello

Zisky firem ale v posledním roce vzrostly jen o asi 10 %, což vede k tomu, že růst indexu táhne vzhůru zejména růst jeho ocenění. S&P 500 se momentálně obchoduje za přibližně 27 násobek ročních zisků, což je výrazně nadprůměrná hodnota. Pokud nepočítáme krátkodobé covidové rozházení čísel firem, tak je momentální ocenění na nejvyšších úrovních od prasknutí dotcom bubliny.

Zdroj: Bloomberg Terminál

Logicky tedy přichází v úvahu otázka, zda a spíše hlavně kde při takto drahých akciích investovat. S&P 500 však není jediná stávající možnost a v nabídce XTB naleznete spoustu zajímavých indexů, které se nenacházejí na maximech, případně je jejich ocenění výrazně nižší. Právě na aktuální možnosti a zajímavé ETF se podívali Marek Nemky a Tomáš Vranka na posledním Povídání o Trzích. Ve videu se dozvíte například to, proč může být rovnovážné ETF na S&P 500 dnes možná rozumnější volbou, než klasický index.

Zajímavou alternativou také mohou být hodnotové či dividendové ETF. Ty jsou levnější a průběžně vyplácejí vyšší dividendy, než je tomu v případě S&P 500. V úvahu také mohou připadat i exotičtější trhy, jakými jsou například Čína či Indie. Čínské akcie jsou extrémně levné, Indie může zase být velmi perspektivním trhem.

Kromě nich ale mohou dnes dnes dávat smysl i například ETF na evropské (Německo, Francie) akciové indexy, ropné společnosti, které jsou orientovány na akcionáře či REITy a jiné realitní společnosti, jako například Realty Income či Vonovia. Realitní společnosti se totiž chovají velmi podobně jako dluhopisové ETF, vyplácejí vysoké dividendy a pomáhat jim v nejbližší době může také pokles úrokových sazeb.

Jinak řečeno, přestože jsou nejoblíbenější ETF na maximech, tak lze nalézt na trhu i nyní zajímavé příležitosti – a právě na ně se společnost XTB podívala v posledním dílu Povídání o Trzích. Díl si můžete přehrát zdarma na linku https://cz.xtb.com/povidani-o-trzich.

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.