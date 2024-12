Na první chytré brýle od Applu si počkáme ještě minimálně několik let

Vstup Applu do světa AR/VR zřejmě nevyšel tak, jak si představoval. Prodeje headsetu Vision Pro totiž nejsou alespoň podle spousty analytiků příliš růžové, přičemž v nadcházejících měsících by se prodeje zlepšit bohužel neměly. Mnozí analytici i fanoušci Applu přitom přičítají tuto skutečnost tomu, že je Vision Pro jednak dost drahý a jednak i dost neforemný ve smyslu hmotnosti a rozměrů. To by mohl Apple vyřešit uvedením chytrých brýlí po vzoru Mety, které by sice nabízely výrazně méně funkcí oproti Vision Pro, avšak mohly by být cenově dostupné a pro uživatele tedy i zajímavé. Háček je však v tom, že se jejich příchod alespoň podle zdrojů reportéra Marka Gurmana alespoň prozatím neblíží.

Gurman právě detaily ohledně vývoje dalších AR/VR produktů zjišťoval v posledních týdnech u svých zdrojů, přičemž zprávy, které se k němu dostaly, pozitivní tak úplně nejsou. Zdroje mu sice potvrdily, že Apple na AR brýlích pracuje, ale absolutně nelze počítat s tím, že bychom se jich mohli dočkat v nejbližších letech. Pokud si tedy bude chtít člověk vychutnat AR/VR v podání Applu, ve výsledku mu nezbude nic jiného než k tomu využít právě Vision Pro. A pokud vám toto řešení sympatické není, ve výsledku nezbývá nic jiného než čekat na to, až Apple přijde s něčím sympatičtějším, což však jen tak nebude.