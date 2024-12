Chyba v HomeKitu umožňuje hacknout vaše iPhony!

Operační systémy Applu jsou sice z hlediska bezpečnosti na velmi vysoké úrovni, zcela dokonalé však bohužel nejsou a nějaká ta chyba se v nich proto čas od času objeví. Valnou většinu z nich je sice schopen Apple opravit ještě předtím, než je začnou aktivně využívat hackeři, nicméně hrstka těchto chyb se přeci jen dostane dřív k „temné straně síly“, která je následně zneužívá proti uživatelům. To se podle Amnesty International děje i nyní kvůli chybě v HomeKitu, na jejíž opravě Apple podle všeho zatím ještě pracuje.

Chyba v HomeKitu je podle organizace Amnesty International využívána hackery k šíření viru Pegasus, který je schopen extrahovat na dálku data z iPhonu oběti a zřejmě jí i sledovat, přičemž to vše zvládne bez jakéhokoliv jejího přičinění. Pro aktivaci spywaru totiž stačí například jen obdržet textovou zprávu, kterou ani není třeba číst, natož v ní na cokoliv klikat. Právě pro svou komplexnost je tak Pegasus považován za suverénně nejpokročilejší spyware, se kterým se iOS jako takový potýká, kvůli čemuž je od jeho tvůrců ze skupiny NSO Group kupován třeba i vládními organizacemi.

Chybu v HomeKitu pak měl Pegasus využít konkrétně u dvou srbských novinářů a řady dalších politicky činných aktivistů, jejichž kroky byly někým sledovány. Velkým pozitivem je nicméně fakt, že iOS nyní proaktivně skenuje software iPhonu ve snaze zachytit v něm právě známky útoku Pegasus, přičemž jakmile na cokoliv narazí, pošle okamžitě uživateli notifikaci, že může být sledován. Přesně to se stalo i v tomto případě s tím, že sledování následně nechali své telefony prověřit, při čemž se potvrdilo, že jsou skutečně infikované spywarem Pegasus. Doufejme tedy, že se Applu podaří co nevidět opravit nejen chybu v HomeKitu, ale i všechny případné další, které by vrátka do iOS otevíraly. Pravděpodobnost, že budete skrze tyto chyby hacknuti, je sice naprosto minimální, avšak nikoliv nulová.