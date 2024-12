FBI varuje: Neposílejte z iPhonů na Androidy a naopak klasické SMSky, vystavujete se tím nebezpečí!

Pokud si coby majitel iPhonu vyměňujete s majitelem Androidu klasické SMSky, popřípadě naopak, FBI má pro vás varování. S posíláním klasických SMS byste totiž měli přestat a přejít při vaší komunikaci na podstatně bezpečnější kanál s koncovým šifrováním. Pokud tak neučiníte, vaše textová komunikace může být v ohrožení, jelikož jí lze snadno „odposlechnout“ třetí stranou.

FBI ve svém čerstvém varování sice cíli primárně na občany USA, nicméně vzhledem k tomu, že v něm hovoří o obecném problému, lze jej vnímat jakožto varování pro celý svět. Hlavním problémem je pak podle FBI jednoduše to, že klasické SMSky nejsou příliš dobře zabezpečené, což může být v dnešní době velký problém, jelikož například USA údajně čelí největším hackerským útokům ve své historii, jejichž cílem může být mimo jiné právě i získání komunikace uživatelů a její následné zneužití proti státu. Za hackerskými útoky na USA má totiž údajně stát skupina s vazbami na čínské Ministerstvo státní bezpečnosti, což v době, kdy je Čína spojována s nejrůznějšími typy špionáže snad po celém světě přes nejrůznější kanály, určitě této zemi na kreditu nepřidá.

Jedním dechem se ale sluší dodat (a do jisté míry uklidnit napětí) z varování tím, že samotné FBI na jeho konto dodává, že se vlastně nejedná o nic nového. Federální úřad pro vyšetřování totiž doporučuje komunikaci přes aplikace s koncovým šifrováním dlouhodobě a nyní tedy de facto jen připomíná to, co se uživatelům snaží vštípit již dlouhé roky. Nyní je nicméně situace minimálně v USA vážnější a je tedy dobré brát na tato varování větší zřetel. Splnit jej však naštěstí není ničím těžkým – vždyť koncové šifrování nabízí třeba i extrémně oblíbený WhatsApp.