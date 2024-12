Apple se chystá v této zemi spustit speciální verzi Apple Intelligence

Že je pro Apple jeho AI systém Apple Intelligence do budoucna velmi důležitý bylo prakticky každému jasné de facto od první chvíle jeho odhalení. Kalifornský gigant totiž věnoval Apple Intelligence značnou část úvodní Keynote své letošní vývojářské konference WWDC. Už tehdy přitom hlásal, že by ji rád dostal co nejdříve do celého světa, přičemž v letošním roce se kromě USA dočkalo i dalších pár anglicky mluvících zemí. Třeba ale taková Čína, který je s více než miliardou obyvatel extrémně důležitý trh, je pro Apple zatím pořádným oříškem.

V Číně totiž platí řada regulací, které Applu de facto znemožňují uvést v zemi Apple Intelligence ve formě, v jaké ji odhalil. Problém je například v tom, že AI využívaná v Číně musí využívat tamní jazykové modely a veškeré úkony spojené s AI mimo zařízení musí probíhat na serverech umístěných v Číně a nikoliv mimo ni. Do jisté míry se tedy jedná o nařízení, která jsou v přímém rozporu s vizí Applu o maximálně zabezpečené a hlavně soukromé AI. Jelikož však potřebuje kalifornský gigant v Číně takříkajíc bodovat a prodávat zde své produkty ve velkém, začal podle deníku The Information zkoumat partnerství s čínskou společností Baidu.

Ačkoliv zatím není k dispozici příliš mnoho detailů, podle zdrojů obeznámených s celou situací má Apple v Číně využít LLM nebo chcete-li velký jazykový model vytvořený právě Baidu. Ten sice není dle všeho ani zdaleka tak kvalitní jako modely, které využívá Apple pro Apple Intelligence v USA a dalších zemích, jelikož údajně leckdy není schopen poskytnout přesné odpovědi i na jednoduché scénáře, nicméně Applu ve výsledku nezbývá nic jiného než se pokusit s Baidu model zdokonalit, aby byl pro Apple Intelligence co nejlépe využitelný. Nakolik se mu to podaří ale samozřejmě ukáže až čas a reálné testy.