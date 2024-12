Známe cenu Premium verze Mapy.cz! Venku jsou i první screenshoty

Že se český internetový obr Seznam chystá spustit Premium verzi své mapové aplikace Mapy.cz není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Co však tajemstvím je, je to, kdy ke spuštění dojde či kolik bude předplatné stát. Tedy, jak se to vezme. Seznam sice oficiálně cenu alespoň prozatím neoznámil, všímaví uživatelé si však začali všímat toho, že se jí už tak úplně netají. V detailech aplikace v App Store i Google Play totiž již svítí cenovka ročního předplatného, které si bude Seznam za odemčení Premium funkcí v čele s neomezeným stahováním offline map účtovat.

Pokud jste čekali, že se budou Mapy.cz v Premium verzi předplácet na měsíční bázi, jste na omylu. Podle sekce Nákupy v aplikaci v App Storu se totiž zdá, že si Seznam nechá za Premium verzi své mapové aplikace zaplatit jednou za rok a to konkrétně 249 Kč. Jedná se tedy velmi přívětivou cenu, kterou si může dovolit zaplatit snad každý uživatel této oblíbené aplikace. Poměrně zajímavé je pak to, že Seznam tuto cenovku potvrdil už i přes screenshot, který umístil v nápovědět pro Mapy.cz pro mobilní zařízení Android a iOS. Screenshotů je přitom vícero a prohlédnout si je můžete všechny pod tímto odstavcem.