Testujeme nový iMac M4 a zde jsou naše první dojmy!

Jak jste se již před pár hodinami na našem magazínu dozvěděli, dnes nám dorazil do redakce poslední z trojice nedávno představených Maců – konkrétně pak iMac v konfiguraci s M4 s 10jádrovým CPU a GPU, 32GB operační pamětí, 2TB SSD diskem a nanotexturou na displeji. A jelikož jsem dostal za úkol tento stroj otestovat já, poté, co jsem si jej spolu s vámi rozbalil, je na čase vás seznámit s tím, jak na dlouholetého uživatele Maců tato novinka působí.

iMac M4 představil Apple coby první z trojice M4 Maců přesně před pěti týdny – konkrétně 28. října, kdy se u nás slavil státní svátek. Z minulosti jsme se pak naučili konkrétně to, že když Apple plánuje v daný týden představit vícero produktů, v první den „představovaček“ zpravidla neukazuje pomyslný zlatý hřeb večera. Tak se sice zprvu mohl jevit právě i tento iMac, ale pravdou je, že se rozhodně nejedná o stroj, který by si zasloužil přehlédnout. Vždyť už jen barvy, ve kterých dorazil, dokáží opravdu zaujmout – tím spíš v kombinaci s výkonem či nanotexturou na displeji.

Jak uvádím výše, mě se do rukou dostal konkrétně fialový model, který vypadá opravdu nádherně a to říkám jako člověk, který fialovou mezi své nejoblíbenější barvy úplně neřadí. Nicméně odstín, který zde Apple zvolil, se mi opravdu líbí a dokážu si představit se na takový počítač dívat dennodenně na pracovním stole. Odstín, který Apple vybral, je jemný, příjemný a troufnu si říci, že dokonale podtrhuje minimalistický design celého počítače – tím spíš, když k němu přidáte fialovou klávesnici a myš.

Jestli si něčeho všimnete doslova na první pohled a dost možná ještě intenzivněji než v případě MacBooku Pro, je to rozhodně nanotextura na displeji eliminující odlesky světla. Jinými slovy, Apple se konečně rozhodl umožnit si u iMacu nakonfigurovat matný displej, přičemž jeho pojetí „matnosti“ je opravdu skvělé. Minimálně s intenzivním umělým světlem si totiž nanotextura dokáže poradit opravdu bravurně a já věřím, že ani se sluncem by neměla problém, byť vzhledem k počasí za okny to naživo vyzkoušet nemůžu.

A proč si nanotextury na iMacu všimnete „na první dobrou“ daleko víc než v případě MacBooku Pro? Protože celá přední strana iMacu je skleněná, ale nanotextura je nasazena logicky jen na displeji, takže bílá spodní brada se leskne. Když se tedy na stroj díváte pod různými úhly, můžete si všimnout toho, jak rozdílně jednotlivé části přední strany počítače pracují se světlem, což je opravdu zajímavá podívaná a zároveň super demonstrace toho, jak nanotextura funguje v praxi.

Co se týče výkonu, je to vlastně paradoxně poprvé, co se setkávám se základním čipem M4 v Macu, jelikož jsem doposud měl v rukou jen Macy mini a MacBooky Pro s M4 Pro. I základní M4 je nicméně extrémně svižný a vše, co jsem zatím na iMacu zkoušel, běželo naprosto plynule, rychle a bez problému. Už nyní si tedy troufnu říci, že na valnou většinu standardních úkonů se bude jednat na dlouhé roky dopředu o počítač, respektive čip, který vám bude stačit. Já jedu ve své práci primárně internetový prohlížeč, mailový klient, kancelářské balíky Office a iWork, maximálně pak základní aplikace pro úpravy fotek a že bych v čemkoliv narazil na jakýkoliv zádrhel, to rozhodně říci nemůžu.

Opomenout nemohu ani 12MPx přední kamerku s podporou Center Stage a pohledu na stůl, kdy vám kamerka dokáže snímat ruce, klávesnici či obecně vše, co je ve spodní části jejího zorného pole. Ačkoliv se ve výsledku jedná o tutéž kamerku, kterou jsem nedávno testoval v MacBooku Pro M4 Pro či kterou jsem si mohl vyzkoušet u Studio Displaye s Macem mini M4 Pro, jedná se stále o ohromnou zábavu a hlavně svým způsobem zadostiučinění všem, kteří praktikují videohovory a doposud se museli za kvalitu webkamery Maců stydět. Protože zcela objektivně, 1080p na dnešní dobu prostě nestačí a rozdíl mezi tímto rozlišením, které je ekvivalentem zhruba 2MPx a 12Mpx je zkrátka propastný. Sledování vaší hlavy a její držení v zorném poli je pak sama o sobě zábavná a velmi zajímavá funkce.

Podtrženo, sečteno – iMac M4 dokáže udělat „na první dobrou“ opravdu skvělý dojem a to i přesto, že se jedná jen o menší evoluční krok vpřed. Stále je to totiž překrásný počítač se skvělým výkonem a „něčím navíc“. Já jej ale nyní budu používat pár (tý)dnů coby primární počítač v pracovně a jsem proto moc zvědavý na to, zda tento názor nezměním.

