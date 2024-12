Vyzkoušeli jsme herní příslušenství pro Xbox od FIXED. Vyplatí se pořídit?

Společnost FIXED má mnoho z nás zafixovanou jakožto výrobce příslušenství pro smartphony v čele s tvrzenými skly, kryty, nabíjecími adaptéry či kabeláží. Věděli jste však, že v nabídce FIXED lze nově nalézt i herní příslušenství pro vaše herní konzole Xbox a PlayStation? Nám se právě ukázka tohoto herního příslušenství dostala nyní na otestování do redakce a protože jej již chvíli s Xboxem doma používám, je na čase jít ven s hodnocení. Pojďme tedy na to.

Dokovací stanice pro Xbox

Technické specifikace, zpracování a design

Multifunkční stanice pro Xbox nabízí nabíjení pro dva ovladače Xbox One, Series S/X nebo Elite, ventilátor pro chlazení konzole, pořadač na 12 her a držák na sluchátka. Pro správné nabíjení je třeba nahradit běžné baterie v ovladačích speciálními bateriemi s piny, které jsou součástí balení. Nabíjení se spustí díky kontaktu pinů v bateriích a na stanici, což umožňují speciální kryty s výřezy. Stanice je dále vybavena ovládacími tlačítky pro zapnutí ventilátoru a nastavení barevného LED podsvícení.

Co se týče barevných variant, dock je k dispozici v černé a bílé barevné variantě, přičemž držák na sluchátka je odnímatelný. Ve výsledku je tak dost přizpůsobitelný vašim potřebám, jelikož na něj lze umístit jednak jakýkoliv Xbox Series S/X, jednak lze vybrat barvu těla i podsvícení, jednak vysunout držák na fyzické hry a jednak si moci oddělat či přidělat držák na sluchátka. Potěší ale i ochrana před přepětím, přehřátím a zkratem, stejně jako integrované USB-A porty pro případné napojení kabeláže například pro nabíjení sluchátek, přídavných světýlek či zkrátka čehokoliv, co se vám bude hodit.

Dock je vyroben z plastu a je poměrně minimalistický, díky čemuž tak bez problému zapadne snad do každého interiéru, což je za mě rozhodně super. Zpracování jako takové je pak naprosto bezproblémové. Dock v žádném případě nepůsobí laciným dojmem a ani při bližším zkoumání u něj nenarazíte na nedodělky, které by celkový dojem z produktu degradovaly.

Testování

Protože si po večerech na Xboxu rád zahraju, byl jsem na dock velmi zvědavý. Podobná řešení mám totiž opravdu rád a zároveň vím, že nabídka podobných kousků není úplně široká – tím spíš mezi ověřenými výrobci příslušenství, kterým FIXED rozhodně je. O to víc mě funkčnost jeho řešení potěšila, protože dock jako taková je opravdu super. Konzole v něm drží jako přibitá, přičemž dodatečné chlazení jí určitě neuškodí. Naprosto super je pak za mě nabíjení ovladačů skrze nabíjecí akumulátory přes piny v základně docku, díky čemuž si tak budete jisti tím, že budete mít ovladač připraven ke hraní prakticky kdykoliv. Osobně se mi dost líbí i možnost přidělat si k docku držák pro sluchátka a mít tak váš herní setup kompletně pohromadě. Jasně, doposud jste si mohli pořídit samostatný držák na sluchátka a ten si položit k ovladačům, ale řešení od FIXED je za mě určitě stylovější – tím spíš, máte-li sluchátka designově ladící k Xboxu.

Resumé

Dokovací stanice pro Xbox z dílny FIXED je podle mého názoru splněným snem každého majitele Xboxu, kterému se líbí mít vše, co je s konzolí jakkoliv spojeno, pohromadě. Právě tento dock vám to totiž velkoryse umožní a to včetně vašich oblíbených her. Například jako vánoční dárek tedy za mě zcela ideální.

Dokovací stanici pro Xbox můžete zakoupit zde

Sluchátka Game Pods

Technické specifikace, zpracování a design

Herní sluchátka FIXED Game Pods pro náročné hráče nabízejí špičkový zvuk a dvojí způsob připojení. Lze je současně propojit konkrétně přes radiofrekvenční dongle s USB-C konektorem i Bluetooth, což umožňuje hrát na VR headsetu nebo herní konzoli a současně přijímat hovory bez přerušení z telefonu. Funkce ENC zajišťuje čistý zvuk při telefonování nebo komunikaci ve hře i v hlučném prostředí. Připojení přes dongle poskytuje nízkou latenci pro rychlou odezvu, stabilní spojení a vysokou kvalitu zvuku. USB-C port na donglu navíc umožňuje nabíjení připojených zařízení. Pokud vás zajímá výdrž sluchátek při připojení přes Bluetooth, ta je v kombinaci s nabíjecím pouzdrem 24h.

Pokud jste zvyklí u hraní třeba i jíst a pít, mohla by vás potěšit odolnost IPX4, tedy odolnost proti stříkající vodě. Dále dokáží sluchátka zaujmout například LED podsvícením, 3 velikostmi špuntů pro lepší přizpůsobení v uších (jedná se totiž o klasické špunty) a konečně jejich dotykové ovládání. Co se týče designu, dost možná byste na první pohled neřekli, že se jedná o primárně herní sluchátka. Vzhled Game Pods je totiž stejně jako v případě docku docela minimalistický a tedy si je můžete bez obav vzít klidně i ven a užít si skrze ně hudbu.

Testování

Propojení s vaší konzolí, potažmo telefonem je otázkou pár vteřin ať už přes Bluetooth, nebo přes USB-C přijímač, který stačí zasunout do USB-C portu zařízení a je hotovo. Jakmile je jakýmkoliv způsobem spárováno, začíná ta pravá zábava. Sluchátka vás totiž dokáží při hraní doslova dostat do virtuálního světa, který právě na vaší televizi či monitoru hltáte. Jejich zvuk je živý, přirozený a celkově opravdu příjemný na poslech. Není nějak zvlášť přebasovaný, ale zároveň dokáže být hutný například ve chvíli, kdy ve střílečkách sledujete výbuchy či při hraní fotbalů gólem rozběsníte desítky tisíc fanoušků na tribunách.

Dost mě zajímalo i to, jak se bude se sluchátky hrát delší dobu v kuse. Přeci jen, TWS sluchátka nejsou vyloženě klasickým herním řešením, jelikož hráči spoléhají spíše na klasická náhlavní sluchátka. Musím ale říci, že špunty v uších při hraní vůbec nevadí a po chvíli o nich prakticky nevíte. Pokud totiž zvolíte správnou velikost špuntu, do vašeho zvukovodu zapadnou naprosto perfektně a nemají z něj tedy tendenci vyjíždět. Volba správné velikosti špuntů je ale důležitá i proto, abyste vymáčkli ze sluchátek z hlediska zvuku naprosté maximum, jelikož jedině při kvalitním utěsnění zvukovodu si užijete zvuk z her v maximální možné míře. A nejen ten. Díky integrovanému mikrofonu si lze užít i voice chat ve hrát, popřípadě hovory přes telefon.

Nebyly to však jen zvuky z her, které mě u sluchátek mile překvapily. Ačkoliv se jedná primárně o herní sluchátka, příjemně se přes ně poslouchá i hudba, podcasty či zvuky z videí na YouTube a tak podobně. Je sice pravda, že jako primární sluchátka pro tyto účely bych si je nekoupil, protože tak dobrá jako třeba AirPods 3 určitě nejsou, ale líbí se mi, že za cenu necelých 2000 Kč se jedná o neobyčejně univerzální produkt.

Resumé

Pokud vyloženě neholdujete náhlavním herním sluchátkům, mohly by být špunty FIXED Game Pods velmi zajímavou možností, jak si zahrát vaše oblíbené hry a užít si zvuk z nich naplno. Přesně to vám totiž tato sluchátka poskytnout a přidají k tomu minimální hmotnost a tedy naprostou volnost, líbivý design a navrch možnost volat se spoluhráči díky integrovanému mikrofonu.

FIXED Game Pods lze zakoupit zde