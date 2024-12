8 nejprodávanějších herních konzolí v historii

Herní konzole jsou ikonickou součástí zábavního průmyslu a během své existence se jim podařilo oslovit miliony hráčů po celém světě. Některé z nich se zapsaly do historie nejen svým obrovským prodejním úspěchem, ale také technickými inovacemi, které posunuly celý průmysl kupředu. Podívejme se na osm nejprodávanějších konzolí všech dob a prozkoumejme, co stojí za jejich fenomenálním úspěchem. 1. PlayStation 2 (2000) – 155 milionů kusů Sony PlayStation 2, vydaná v roce 2000, je dodnes nejprodávanější konzolí všech dob. Kombinace bohaté knihovny her, zpětné kompatibility s tituly z PS1 a vestavěného DVD přehrávače z ní učinila nejen herní, ale i multimediální zařízení, které si našlo cestu do domácností po celém světě. Poháněna procesorem Emotion Engine s frekvencí 294 MHz a 32 MB RAM přinesla konzole hráčům vynikající grafiku a plynulý herní zážitek. Mezi ikonické tituly patří Grand Theft Auto: San Andreas nebo Shadow of the Colossus. S více než 3 800 hrami v knihovně zůstává PS2 symbolem zlaté éry konzolového hraní.

2. Nintendo DS (2004) – 154 milionů kusů Nintendo DS představilo revoluci díky svému inovativnímu designu se dvěma obrazovkami, z nichž jedna byla dotyková. Konzole byla vybavena procesorem ARM9 s frekvencí 67 MHz a 4 MB RAM. Tato kombinace umožnila hraní her s unikátními mechanismy, které zaujaly nejen mladší hráče, ale i dospělé. Tituly jako Pokémon Diamond and Pearl a Brain Age se staly obrovskými hity. Přenosnost a zaměření na rodinnou zábavu učinily z DS jednu z nejpopulárnějších konzolí v historii. Navíc díky zpětné kompatibilitě s Game Boy Advance měla konzole obrovskou knihovnu her.

3. Nintendo Switch (2017) – 146 milionů kusů (a stále roste) Nintendo Switch, vydaná v roce 2017, zaujala hráče hybridním konceptem. Konzole mohla fungovat jako přenosné zařízení i jako klasická domácí konzole připojená k televizi. Poháněná procesorem NVIDIA Tegra X1, 4 GB RAM a grafickým výkonem zvládajícím rozlišení až 1080p, přinesla Switch obrovskou knihovnu her. Tituly jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Animal Crossing: New Horizons se staly kultovními. Flexibilita a zaměření na zábavu pro všechny věkové skupiny zajistily Switch trvalý úspěch, přičemž její prodeje stále rostou. Již se ale šušká o jejím nástupci, který by se měl ukázat v první polovině příštího roku.

4. PlayStation 4 (2013) – 117 milionů kusů PlayStation 4 upevnila postavení Sony jako lídra na trhu konzolí díky zaměření na výkon, kvalitu her a přívětivý ekosystém. Konzole obsahovala procesor AMD Jaguar s osmi jádry, 8 GB GDDR5 RAM a grafický čip s výkonem 1,84 teraflopu. PS4 přinesla hráčům exkluzivní tituly jako God of War, Horizon Zero Dawn, a The Last of Us Part II. Služby jako PlayStation Plus a streamovací možnosti učinily z PS4 komplexní herní a multimediální platformu.

5. Game Boy / Game Boy Color (1989/1998) – 118 milionů kusů Game Boy byl první přenosnou konzolí, která si získala masovou oblibu. Díky jednoduchému designu a výdrži baterie se stal nejoblíbenějším herním zařízením své doby. Game Boy poháněl procesor Sharp LR35902 s taktem 4,19 MHz a měl 8 KB RAM. Přidání barevného displeje s verzí Game Boy Color z roku 1998 přineslo nový rozměr hraní. Hity jako Tetris, Pokémon Red and Blue a The Legend of Zelda: Link’s Awakening katapultovaly tuto konzoli na vrchol.

6. PlayStation (1994) – 102 milionů kusů První PlayStation od Sony znamenal revoluci ve světě videoher. Kombinace pokročilé 3D grafiky a podpory velkého množství her udělala z PS1 jedno z nejúspěšnějších zařízení devadesátých let. Konzole byla vybavena procesorem R3000 s frekvencí 33 MHz a 2 MB RAM. Mezi ikonické hry patří Final Fantasy VII, Resident Evil a Metal Gear Solid.

7. Wii (2006) – 101 milionů kusů Nintendo Wii přineslo revoluci díky pohybovému ovládání, které přitáhlo hráče všech věkových kategorií. S procesorem IBM Broadway (729 MHz), grafickým čipem ATI Hollywood a 88 MB RAM nabídla inovativní herní zážitky. Hry jako Wii Sports se staly globálním fenoménem a rodinnou zábavou. Wii nastavila nový standard v přístupnosti her a oslovila i hráče, kteří nikdy předtím konzoli nikdy nevlastnili.