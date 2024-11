Google přidal na iPhonech nenápadnou novinku, jablíčkáři však kvůli ní zuří!

Ne každá nová funkce, která dorazí do mobilních aplikací technologických gigantů, sklidí mezi uživateli nadšení. Své by o tom mohl nyní vyprávět Google, na který se valí kritika ze strany majitelů iPhonů, kteří příliš nechápou novinku v mobilní aplikaci Google. Tu leckdo upřednostňuje před Safari coby prohlížeč, avšak kvůli novince v ní si to dost možná rozmyslí.

Google přidal konkrétně nedávno do své stejnojmenné mobilní aplikace pro iPhony funkci automatických anotací, které se objevují například na různých zeměpisných názvech ve článcích na internetových magazínech. Háček je však v tom, že tyto anotace vypadají designově přesně jako klasické odkazy a tedy uživatele matou. Pro majitele stránek se pak jedná též o negativum, jelikož přidání těchto odkazů na slova může odvádět uživatele z daného webu jinam. Je sice pravda, že si majitelé webů mohou u Googlu zažádat o to, aby na jejich weby anotace nenasazoval, nicméně vyhodnocení této žádosti trvá až 30 dní.

Pro jablíčkáře je tedy celá novinka velmi matoucí a kritizují Google za to, že se chtějí přes odkaz prokliknout k detailům ohledně dané věci na jiném webu, ale aplikace je „pošle“ jinam – konkrétně pak na hlavní vyhledávací stránku Googlu, na které se v rámci prokliku zobrazí detaily o dané anotaci například z Google Maps. Přitom stačilo tak málo – vytvořit automatické anotace v jiném designu než klasické odkazy a žádný pomyslný oheň by na střeše Googlu nebyl.