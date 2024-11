Spustit Apple Intelligence v této zemi může být pro Apple oříšek

Spustit Apple Intelligence v Číně nebude jen tak. Plánované spuštění Apple Intelligence v této zemi narazilo na vážné legislativní překážky. Vysoce postavený úředník Cyberspace Administration of China varoval, že schvalovací proces pro zahraniční společnosti bude velmi složitý, jelikož Apple nespolupracuje s místními technologickými skupinami. Podle vládního regulátora by celý proces byl o to jednodušší, kdyby Apple použil generativní AI modely vyvinuté čínskými společnostmi.

Dva zdroje citované deníkem Financial Times uvedly, že Apple již zvažuje využití svých vlastních Large Language Models (LLMs) v Číně, ale zároveň jedná s několika čínskými technologickými společnostmi. Tento krok by Applu pomohl obejít přísná omezení, která čínská vláda na zahraniční produkty s umělou inteligencí uplatňuje.

Čína dlouhodobě uplatňuje přísnou kontrolu nad zdroji online informací. Společnosti jako Google se kvůli cenzurním požadavkům z čínského trhu stáhly, zatímco další platformy, jako Facebook, X nebo Wikipedia, jsou blokovány pomocí tzv. Velkého čínského firewallu. Generativní AI představuje nový způsob, jak získávat informace z internetu, což chce mít čínská vláda pod palcem.

Kromě toho Apple v Číně čelí poklesu prodeje iPhonů, a to poté, co vláda zakázala jejich používání státním úředníkům a označila nákup zahraničních zařízení za nepatriotický. Pokud Apple přistoupí na spolupráci s čínskými partnery, mohly by být komplikace s uvedením AI mírnější. Uvidíme, jakou cestou se Apple, vzhledem i ke své politice týkající se ochrany dat, dá.