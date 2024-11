iPhony vám již brzy prozradí nejen to, jaká písnička zrovna hraje, ale i to, kde jste jí slyšeli

iOS 18.2, který by měl vyjít na začátku prosince, toho v sobě skrývá podle všeho mnohem víc, než se na první pohled zdálo. S přibývajícími betami totiž přibývají i novinky, které Apple do tohoto systému „napěchoval“, přičemž jednu z nich si schoval i pro funkci Rozpoznání hudby, která je integrovaná do Ovládacího centra. Ve své podstatě se jedná o systémový Shazam, který Apple již před lety koupil právě z důvodu, aby rozšířil funkčnost svých systémů.

V současnosti jste přes Shazam, respektive Rozpoznávání hudby v Ovládacím centru schopni „jen“ zjistit, jaká písnička zrovna hraje ve vašem okolí – respektive, co je iPhone schopen slyšet přes své mikrofony. V iOS 18.2 však Apple tuto vychytávku rozšíří o další funkci, konkrétně pak o uložení si, kde jste danou skladbu detekovali. Pokud byste tedy na její název opět zapomněli, ale víte například to, že jste jí slyšeli před dvěma týdny v restauraci, bude nově stačit otevřít historii rozpoznávání hudby (podržet prst na ikoně Rozpoznání hudby v Ovládacím centru a následně zvolit možnost Historie) a podívat se, jakou skladbu jste na daném místě přes iPhone rozpoznali. Jedná se tedy bezesporu o super vychytávku, která má potenciál uživatelům solidně pomoci.