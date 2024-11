Kdy dorazí bezpečností kamery od Applu a co nabídnou

V průběhu tohoto měsíce jsme vás na stránkách našeho magazínu několikrát informovali o tom, že společnost Apple v současné chvíli s velmi vysokou pravděpodobností chystá vlastní bezpečnostní kameru. Nejnovější zprávy naznačují, že bychom se jejího příchodu měli dočkat relativně brzy.

Nedávná zpráva naznačila, že bychom se uvedení bezpečnostní kamery Apple mohli dočkat již v roce 2026. Související zprávy uvádí, že by nová bezpečnostní kamera mohla kromě jiného nabídnout také funkce Apple Intelligence, a nově udělený patent tuto teorii potvrzuje. Zmíněný patent mimo jiné popisuje, jak by kamera mohla být schopna rozpoznat osobu, i když její obličej není ze snímaného úhlu vidět. Apple uvádí, že systém by začal rozpoznáváním obličeje, aby někoho identifikoval – ale poté by si všiml i dalších charakteristik jeho těla.

Zařízení provede rozpoznání obličeje, aby identifikovalo totožnost první osoby zobrazené v prvním videozáznamu. Zařízení také identifikuje a uloží informace o fyzických vlastnostech první osoby z prvního videozáznamu, přičemž uložené informace jsou spojeny s identitou první osoby na základě rozpoznaného obličeje. Jakmile zařízení získá přiřazené údaje o těle této osoby – které mohou zahrnovat cokoli od oblečení až po chůzi, může tyto charakteristiky následně použít k její identifikaci, i když kamera nevidí její obličej.

„Následně může zařízení obdržet druhý videozáznam zobrazující druhou osobu, jejíž tvář podle zjištění zařízení nerozpozná (např. zakrytý výhled nebo špatná kvalita obrazu) nebo není pro zařízení viditelná (např. chůze směrem od kamery). Zařízení může porovnat uložené informace o fyzických charakteristikách první osoby (např. galerii snímků) s dalšími informacemi o fyzických charakteristikách druhé osoby zobrazené v druhém videokanálu […] Na základě porovnání může zařízení poskytnout oznámení, v němž uvede, zda identita druhé osoby odpovídá identitě první osoby […] Tímto způsobem mohou techniky umožnit zařízení identifikovat osobu, aniž by mělo k dispozici výhled nebo kvalitní obraz obličeje,“ stojí v popisu patentu.¨

U záležitostí, jako je chůze, by se údaje získávaly spíše z videoklipu než ze série statických snímků. Na závěr jako vždy dodáme, že samotné schválení patentu ještě nezaručuje uvedení dané technologie do praxe, zrovna tento případ se ale jeví jako velmi pravděpodobný.