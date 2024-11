Apple koupil Pixelmator: Jaká budoucnost nyní tuto aplikaci čeká?

Není tomu tak dávno, co Apple oficiálně oznámil koupi softwarové firmy Pixelmator stojící za stejnojmennou aplikací. V souvislosti s touto akvizicí si nicméně začali mnozí uživatelé začali klást otázku, zda se nejedná o konec Pixelmatoru jako takového, což by určitě nechtěli. Přeci jen, minulost nejednou ukázala, že nákupy menších firem těmi většími mohou dopadnout naprosto katastroficky, jelikož menší firmy pod vedením těch větších nedokáží rázem fungovat ani zdaleka tak dobře, jak tomu bylo dřív. Historie však naštěstí taktéž ukazuje, že nákupy Applu špatně nedopadají.

Ačkoliv je budoucnost Pixelmatoru, který stojí kromě stejnojmenné aplikace i za další veleoblíbenou aplikací Photomator, zatím samozřejmě nejasná, z dřívějších nákupů Applu lze vyvodit tři možné scénáře, přičemž jeden z nich se zdá dost nepravděpodobný. Tím nejméně pravděpodobným je to, že Apple nechá Pixelmator fungovat tak, jak fungoval doteď, což lze ale skoro 100% vyloučit vzhledem k tomu, že Apple nákupy „jen tak“ neprovádí.

Druhou možností je jeho úplné ukončení s tím, že jeho funkce integruje do aplikace Fotky, což se však zdá taktéž docela nepravděpodobné vzhledem k tomu, že Fotky jako takové obsahují už nyní docela slušný editor, který by mohl přidáním dalších možnosti ztratit na přehlednosti. Nejpravděpodobnější variantou je tedy cesta Shazamu, který Apple sice provozuje „odděleně“ od svých systémů, avšak jeho prvky do nich již integroval a celkově aplikaci upravil tak, aby byla co nejvíce „Apple-friendly“. Například vás z ní jednoduše přesměruje do Apple Music, designově vypadá přesně jako aplikace Applu a tak podobně.

To, jakým směrem se Pixelmator vydá, respektive jakým jej Apple nasměruje, můžeme tedy sice zatím jen hádat, ale jedno je víceméně jisté – o jeho funkce zcela určitě nepřijdeme, byť je možná najedeme integrované v aplikaci Fotky. Určitě se tedy není třeba strachovat o to, že bude třeba si zvykat na vyloženě nový software, jelikož si je Apple zcela určitě velmi dobře vědom toho, že obliba tohoto editoru je natolik vysoká, že by byla hloupost z ní do budoucna co nejvíce netěžit.