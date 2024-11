Apple chtěl vytvořit klasickou televizi již před mnoha lety! Toto o ní tehdy prohlásil Steve Jobs

V souvislosti s Applem se před pár dny vyrojily velmi zajímavé informace ohledně možných budoucích plánů s vývojem chytré televize. Nad tou má údajně kalifornský gigant uvažovat kvůli jeho snaze ještě více proniknout do domácností uživatelů, v čemuž mu mají pomoci právě podobné produkty. V příštím roce bychom se tak měli dočkat například prvního chytrého displeje pro ovládání chytré domácnosti s tím, že pokud tento produkt uspěje, je na stole právě vytvoření televize, kterou by Apple konkuroval již zaběhlým značkám v high-end sféře. Věděli jste však, že televize z dílny Applu mohla dorazit již dávno?

Na plány Applu s televizí zavzpomínal na svém účtu na X reportér Mark Gurman z Bloombergu a to i díky informacím od jeho dlouholetých zdrojů. Dle zjištění Gurmana bylo již před lety záměrem Applu vytvořit „něco“ s velmi velkým displejem, který by se dal zasadit do stojanu pro klasické sledování televize, ale taktéž by jej šlo využít coby dotykový Mac á la Microsoft Surface nebo obří iPad. Apple měl tehdy údajně produktu, jehož vývoj režíroval ještě Steve Jobs, věřit natolik, že jej přirovnával k prvnímu iPhonu a zemětřesení, kterým tímto telefonem Apple způsobil.

Velmi zajímavé je, že inženýři Applu tehdy dokonce vytvořili řadu prototypů v přesném měřítku spolu s uživatelským rozhraním, díky čemuž si tak mohli svou vizi dokonale vyzkoušet a na jejím základě následně domluvit výrobu. Nakonec se tak však z neznámého důvodu nestalo a produkt tedy nikdy nevznikl. A to i přesto, že Steve Jobs řekl živitopisci Walteru Isaacsonovi, který o něm napsal jeho suverénně nejznámější životopis, doslova: „Konečně jsme to rozlouskli. Bude to mít nejjednodušší uživatelské rozhraní, jaké si dokážete představit,“ s tím, že mu dokonce přiblížil i to, že se u produktu počítá s hloubkovou integrací do iCloudu kvůli synchronizaci obsahu a tak podobně. Vize vytvoření vlastní televize je tedy v Applu zakořeněna mnoho let.