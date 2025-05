Recenze Telly: Jedna z nejlepších IPTV na českém internetu

Chcete sledovat televizi přes internet a vybíráte vhodného poskytovatele? Pak by vám neměla uniknout internetová televize Telly. Tato online televize se za poslední roky vypracovala mezi nejlepší internetové televize u nás, a to především díky snadnému ovládání, široké nabídce TV kanálů, flexibilním tarifům a užitečným funkcím, jako je zpětné přehrávání až 7 dní, nahrávání pořadů na 30 dní a možnost sledování až na 6 zařízeních.

Proč vyzkoušet Telly aneb výhody televize přes internet

Zpětné zhlédnutí a nahrávání bez příplatku

Hlavní výhodou Telly je možnost vrátit se až 7 dní zpátky v čase. Pokud nestihnete svůj oblíbený seriál nebo sportovní přenos, stačí otevřít zpětné zhlédnutí. Navíc si můžete jediným kliknutím nahrát desítky hodin obsahu na 30 dní – bez potřeby externího zařízení či připojeného disku.

Sledování na více zařízeních

Telly není jeninternetová TV do obýváku. Díky svým aplikacím a webovému rozhraní se můžete dívat doslova kdekoliv a kdykoliv – na mobilu, tabletu, počítači, chytré televizi Samsung, LG či Android TV. Na jedné smlouvě můžete mít až 6 zařízení (2 v ceně), takže se o ni lehce podělíte s rodinou nebo spolubydlícími.

Flexibilní balíčky bez dalších poplatků

Vyberete si z několika balíčků, a pokud vám stačí základ, zvolíte malý balíček se 71 kanály za 260 Kč. Milovníkům sportu Telly nabízí Sport balíček se 23 sportovními kanály. Pro filmové nadšence je zase k mání HBO balíček s HBO Max. Nahrávání pořadů, zpětné zhlédnutí či pozastavení vysílání už máte v ceně – bez dalších příplatků.

Jednoduchá instalace a dostupnost

Utelevize přes internet stačí stabilní připojení o rychlosti aspoň 3 Mbps (při kódování H.265). Set-top box Arris (nebo lze nainstalovat aplikaci) vám doručí kurýr, zapojíte do TV, přihlásíte se a jste připraveni sledovat. Pokud dáváte přednost satelitnímu vysílání, Telly nabízí i satelitní balíčky a CA moduly – nic vám tedy nebrání zvolit ideální kombinaci.

Ihned ke zhlédnutí přes 200 filmů

Telly navíc potěší filmové fanoušky. Ihned je k dispozici přes 200 snímků – od thrillerů přes komedie až po sci-fi a horory. V přehledných dlaždicích snadno najdete filmové žánry, které vás osloví. Můžete se vrhnout na novinky, co ještě nedávno plnily kinosály, nebo dát přednost klasickým filmovým klenotům. Díky tomu máte vždy co sledovat, aniž byste museli dlouze tápat, co vás právě teď zaujme.

Pohodové sledování doma i na cestách

Díky propracovanému systému se Telly hodí pro ty, kdo chtějí mít online televizi k dispozici kdekoli. Na dovolené v rámci EU se můžete koukat na pořady stejně jako doma. A jestliže vás zajímá cizojazyčná produkce, potěší možnost výběru jazykové stopy (u set-top boxu Arris). Funkce se navíc postupně rozšiřují i pro další platformy.

Uživatelské profily

V poslední době taktéž dorazila zajímavá aktualizace, která do Telly přináší uživatelské profily. Nyní si tedy appku může pro každý člen domácnosti přizpůsobit dle svého uvážení. Aktualizace je dostupná na set-top boxy Arris 1113 a 4205, LG Smart TV a LG Android TV, Webových prohlížečích i na ostatních Android/iOS zařízeních.

Závěr

Pokud hledáte televizi přes internet, která přináší chytré funkce, pestrou nabídku kanálů a možnost ji sledovat kdekoli, je Telly jednou z nejlepších variant. Díky zpětnému zhlédnutí, nahrávání a podpoře mnoha zařízení jste pánem svého televizního času. Nabídka stovek filmů a volitelný HBO balíček pak rozšiřují obsahovou knihovnu do úctyhodné šíře. Proč si složitě vybírat, když internetová televize Telly zvládne vše na jedničku? Po vyzkoušení už vás možná žádná jiná TV služba neosloví.

Telly vyzkoušíte zde