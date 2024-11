Apple znovu přemýšlí nad vlastní televizí! Vše ale závisí na úspěchu této chystané novinky

Přestože nabízí Apple produkty vynikající displeje, do vod televizí, které by byly schopné právě perfektní displeje využít na maximum, se zatím nevrhnul. V roce 2017 to sice vypadalo, že je představení první klasické televize od Applu na spadnutí, jelikož se objevovaly dokonce i fotky údajných televizorů, nakonec však Apple v témže roce ukázal „jen“ další generace televizního smart boxu Apple TV, konkrétně pak první Apple TV 4K. Jak ale nyní tvrdí zdroje reportéra Marka Gurmana, nic není ztraceno.

Gurmanovy zdroje přišly před pár hodinami s tvrzením, že inženýři v Applu měli nedávno oprášit myšlenku vytvoření vlastní chytré televize, kterou by se zřejmě snažili prosadit mezi high-end modely. Je tu však jeden poměrně zásadní háček. Spuštění vývoje televize má totiž proběhnout podle toho, zda v nadcházejících letech Apple uspěje s novými produkty pro chytrou domácnost v čele s displejem pro její ovládání, který by měl dorazit již v příštím roce pod názvem HomePad. Bude-li úspěšný, měl by dát Apple údajně vývoji klasické televize zelenou. V opačném případě se ale vývoj nespustí, jelikož jablíčkáři nebudou mít evidentně o podobný typ produktů zájem. A co vy, pořídili byste si od Applu i klasickou televizi a potažmo za kolik?