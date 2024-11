Na iPhonech si zahrajeme další herní pecku! Chystá se na ně FINAL FANTASY XIV

Milovníci herní série FINAL FANTASY, jásejte! Na iPhony se totiž chystá FINAL FANTASY XIV MOBILE, které vás do tohoto universa opět vnese. A že by mělo být o co stát! Vývojáři, kteří za titulem stojí, totiž slibují skvělý herní zážitek.

„Společnost LIGHTSPEED STUDIOS si dala záležet, aby hra FINAL FANTASY XIV MOBILE věrně kopírovala oceňovanou hratelnost a příběh původní hry. FINAL FANTASY XIV MOBILE zachovává lifestylový obsah, jako je rybaření, Triple Triad a závody chocobo. Hráči se navíc mohou ponořit do pečlivě propracovaného vizuálního zážitku, který definuje Eorzeu na mobilních zařízeních. Vizuální prvky – od složitého systému počasí a denního času, který nabízí více než 600 různých druhů počasí v různých krajinách – až po návrhy postav a vybavení hráčů byly pečlivě vytvořeny a optimalizovány tak, aby oživily detaily původní hry,“ stojí konkrétně v tiskové zprávě studia.

Zprvu bude titul k dispozici jen v Číně, kde proběhne jeho testování, po které jej vývojáři uvolní ve zbytku světa. Bohužel, v tuto chvíli není jasné, kdy se tak stane a ani to, na jakých iPhonech a iPadech novinku rozjedeme. Je totiž možné jak to, že bude k dispozici jen na iPhonech 15 Pro a novějších, tak i to, že se LIGHTSPEED STUDIOS vyšvihne a podporu dá i starším zařízením. Poměrně zajímavé je pak to, že Apple nedávno oznámil, že na iPhone prostřednictvím služby Apple Arcade zamíří dva nové tituly ze série Final Fantasy. Tyto hry však nejsou zdaleka tak známé jako Final Fantasy XIV.