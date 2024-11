Stahujte! Epic Games rozdává skvěle hodnocenou šmírovací plošinovku Beholder

Víkend se blíží a vy stále nevíte, jak jej budete trávit? Pokud jste fanoušky videoher, tip na plán bychom pro vás měli. Epic Games Store se totiž stejně jako v předešlých týdnech vytasil se hrou zdarma a i tentokrát vypadá opravdu dobře. Vždyť na Steamu má hodnocení 9/10.

Beholder je strategická hra, která hráče staví do role správce bytového domu v dystopické totalitní společnosti. Tvým hlavním úkolem je špehovat nájemníky na příkaz státu a hlásit jejich podezřelé aktivity. Hra kombinuje prvky morálních rozhodnutí a napínavého managementu, kdy musíš balancovat mezi loajalitou k režimu a vlastní lidskostí. Hráč má možnost instalovat skryté kamery, prohledávat byty a shromažďovat důkazy o porušování zákonů. Každé rozhodnutí ovlivňuje nejen tvůj osud, ale i životy tvých nájemníků. Tvá rodina také hraje klíčovou roli – musíš zajistit jejich potřeby, což někdy znamená učinit nepopulární nebo dokonce neetická rozhodnutí. Atmosféra hry je temná a plná napětí, což umocňuje ponurý vizuální styl a melancholická hudba. Beholder klade důraz na svobodu volby, ale také na následky, které tvá rozhodnutí přináší. Každý průchod hrou může být jiný díky různým možnostem a neočekávaným událostem. Tato hra osloví hráče, kteří mají rádi psychologické výzvy a dystopické příběhy.

Pokud vás z popisu hra zaujala, máte nyní jedinečnou možnost jí získat na Epic Games Store zcela zdarma, byť jako již tradičně je na PC. Ale pozor, k dispozici bude do příštího čtvrtka 28. listopadu do 16:59. Času na získání této hry je tedy sice dost, nicméně proč si ji nezahrát co nejdřív.

Plošinovku Beholder můžete získat zdarma zde