Na Macy míří další herní pecka! Půjdete do ní?

Akční adventura Control Ultimate Edition od studia Remedy Entertainment se brzy stane součástí rozrůstajícího se herního portfolia pro macOS. Pokud vás tato hra zajímá, poznamenejte si do kalendáře 12. únor 2025. Tato informace byla sdělena během prezentace „Capital Markets Day“ společnosti Remedy a potvrzena také prostřednictvím oficiálního účtu studia na platformě Bluesky. Tato hra byla opakovaně zmíněna jako součást snahy Applu přilákat více her na macOS. Její vydání tak představuje další krok ve strategii Applu stát se konkurenceschopným v oblasti herního průmyslu.

Control je napínavá akční hra z pohledu třetí osoby, která zavádí hráče do tajemné budovy v New Yorku – sídla Federálního úřadu pro kontrolu (Federal Bureau of Control, FBC). Tento úřad se zabývá vyšetřováním nadpřirozených jevů a předmětů. Budovu však ovládla neznámá hrozba, což vyústilo v její uzavření. Hráč, který se ocitne v roli nového ředitele úřadu, získává nadpřirozené schopnosti prostřednictvím interakce se speciálními objekty. Cílem je obnovit pořádek a ochránit organizaci před kolapsem.

Původní verze hry byla vydána v roce 2019 a získala velmi pozitivní ohlasy díky svému originálnímu příběhu, propracované atmosféře a inovativní hratelnosti. Kromě základní hry se fanoušci dočkali i několika DLC rozšíření. Co říkáte na nový herní titul, který s objeví na Macích?