Chrome OS na noteboocích končí! Googe se jej chystá nahradit tímto systémem

Google podle nejnovějších informací pracuje na víceletém projektu, jehož cílem je plně přesídlit z Chrome OS na Android. Podle serveru Android Authority, který se odvolává na interní zdroj společnosti, by tato iniciativa mohla zásadně změnit strategii Googlu v oblasti operačních systémů a lépe konkurovat iPadu od Applu. Budoucí Chromebooky by mohly být dodávány s verzí Androidu optimalizovanou pro stolní prostředí namísto současného Chrome OS. Tento krok přichází po červnovém oznámení Googlu, že Chrome OS začne využívat technické základy Androidu. Nový projekt však jde mnohem dál a naznačuje úplné sloučení obou platforem.

Google již podniká první kroky k této změně. Vyvíjí novou verzi Chrome pro Android, která podporuje rozšíření, a také terminálovou aplikaci pro spouštění Linuxových aplikací. Zlepšuje také podporu klávesnic, myší a externích displejů pro Android a přidává funkce, jako je například více pracovních ploch.

Tato konsolidace má za cíl vytvořit jednotnější platformu, která by mohla lépe konkurovat iPadům v prémiovém segmentu tabletů, a zároveň umožnit Googlu efektivnější správu vývojových zdrojů. Dosud totiž Chrome OS ani Android nedokázaly iPadům plně konkurovat, a to i přes známé nedostatky iPadOS v multitaskingu. Podle zprávy by tato strategie mohla posílit ekosystém Androidu, rozšířit jeho uživatelskou základnu a přilákat více vývojářů. Spekuluje se také, že Google vyvíjí prémiový laptop značky Pixel, který by mohl novou platformu prezentovat. Google zatím plány na úplné nahrazení Chrome OS oficiálně nepotvrdil a odmítl situaci komentovat.