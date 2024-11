Seznamte se s OMODA E5: Zaujme dojezdem, rychlosti nabíjení, vzhledem i technologiemi

Zatímco ještě před pár lety bylo potkat na silnici elektromobil spíše raritou, nyní se již stávají standardní součástí provozu, jelikož jejich obliba neustále roste. Budoucnost v elektromobilitě vidí i čínské automobilky v čele s gigantem Chery Automobile, který se chystá na české silnice na začátku příštího roku uvést vozy OMODA&JAECOO. Dost možná nejzajímavějším vozem, který na naše silnice dorazí, pak bude OMODA E5, tedy elektromobil, který se bude pyšnit jednak líbivým designem, ale i velmi dobrým dojezdem, skvělou rychlostí nabíjení, dobrými jízdními vlastnostmi nebo třeba spoustou užitečných technologií.

Vůz bude dodáván v řadě v řadě opravdu pěkných barev, mezi kterými nechybí klasiky typu stříbrná, modrá, černá, zelená, červená či bílá. Hezkým designovým prvkem je pak možnost vybírat i z modelů, které mají jinak barevnou střechu a jinak barevný zbytek vozu – konkrétně střecha může být v černé barvě, zatímco zbytek vozu v zelené, stříbrné či bílé. Díky tomu tak vypadá vůz jednak stylově a jednak sportovněji. Potěší pak fakt, že ve střeše naleznete posuvné okno, které perfektně prosvětlí interiér.

Fotogalerie OMODA E5 17 OMODA E5 16 OMODA E5 15 OMODA E5 13 OMODA E5 11 OMODA E5 9 OMODA E5 8 OMODA E5 7 OMODA E5 6 OMODA E5 4 OMODA E5 3 Vstoupit do galerie

OMODA E5 by měla být podle slov výrobce vozem pro mladé, energické zákazníky, kteří si chtějí užít maximální jízdní komfort posílený asistenty, kteří zvýší celkovou bezpečnost a pohodlí při cestování. Ve voze tak nechybí například automatické nouzové brždění, adaptivní regulace vzdálenosti od auta před vámi, vedení v jízdních pruzích, asistent v popojíždění v zácpě, hlídání mrtvého úhlu nebo třeba asistent monitorující prostor za vozem při vyjíždění z parkovacího místa.

Interiér jako takový působí velmi futuristickým dojmem a to i díky velkému protáhlému displeji, který vévodí palubní desce. Na tom jednak řidič vidí informace o rychlosti, světlech a dalších věcech ohledně auta, ale taktéž slouží displeje pro ovládání klimatizace, multimédií, navigace a tak podobně. Samozřejmě zde nechybí ani podpora Apple CarPlay či Android Auto. A vaše zvířecí miláčky zase potěší klimatizovaný interiér i v případě, že je vůz například odstaven na parkovišti a vy si potřebujete odskočit na nákup. Pokud totiž ve voze necháte vašeho pejska, lze si nastavit, aby vůz automaticky udržoval v kabině teplotu kolem 22 stupňů Celsia a mu tak bylo dobře.

Fotogalerie #2 OMODA E5 5 OMODA E5 2 OMODA E5 1 OMODA E5 10 OMODA E5 12 Vstoupit do galerie

U elektromobilů je samozřejmě jednou z nejdůležitějších vlastností jejich dojezd a ten má OMODA E5 opravdu příjemný. Na jedno nabití totiž zvládne dojet až 430 kilometrů a to i díky své perfektní aerodynamice, která pomáhá snížit odpor větru a tedy je elektromotor méně namáhán při jízdě. Baterie, které jsou ve voze použity, jsou navíc mimořádně odolné, díky čemuž je tak lze jen velmi obtížně poškodit a tedy nehrozí velké riziko například vzplanutí a tak podobně. A když k tomu všemu ještě přičteme podporu rychlého nabíjení, kdy za 28 minut dokážete vůz nabít ze 30 na 80 % kapacity, dostáváme vskutku zajímavý elektromobil, který si rozhodně zaslouží pozornost.

OMODA E5 toho ale dokáže nabídnout daleko víc zajímavého. Například její kabina je skvěle odhlučněná, díky čemuž tak jsou při rychlosti 120 km/h cestující v ní vytaveni hluku jen kolem 62,9 dB. Mezi další užitečné vlastnosti vozu patří jeho poměrně velký kufr, skvělý výhled z kabiny díky velkému přednímu sklu s úzkými sloupky či třeba možnost ovládat vůz na dálku skrze aplikaci v mobilním telefonu, potažmo v něm mobil nabíjet přes bezdrátovou nabíječku. OMODA E5 má tedy rozhodně co nabídnout a my se moc těšíme na to, až si ji příští rok vyzkoušíme.