Exkluzivně: Do Česka přijely vůbec poprvé nové vozy OMODA&JAECOO a my byli u toho!

Pokud milujete technologie, kromě dění na trhu se smartphony, tablety, počítači či smartwatch sledujete zcela určitě i trh automobilový, jelikož se na něm výrobci neustále předhání v tom, kdo uvede vůz se zajímavější výbavou. Jedny z nejzajímavějších vozů pak vznikají v posledních letech zejména v Číně, která sice není nám Evropanům v tomto směru až tak na očích, o to větší překvapení však leckdy zažíváme poté, co se sem čínské vozy dostanou a my si je tak můžeme prohlédnout na vlastní oči a srovnat s těmi „evropskými“. Když se proto naší redakci naskytla exkluzivní možnost prohlédnout si coby jediní novináři v Česku nové čínské vozy OMODA&JAECOO, které sem poprvé přijely teprve včera a do prodeje zamíří až v příštím roce, neváhali jsme ani minutu a vyrazili je pořádně omrknout.

Fotogalerie Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 1 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 2 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 3 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 4 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 5 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 6 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 7 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 8 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 9 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 10 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 11 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 12 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 13 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 14 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 15 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 16 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 17 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 18 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 19 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 20 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 21 Omoda Jaecoo iPhone 16 Pro 22 Vstoupit do galerie

OMODA&JAECOO přijíždí do Česka

Vozy OMODA&JAECOO nejsou v Evropě tak úplně nováčky. Setkat se s nimi totiž už lze například ve Španělsku, Polsku či Velké Británii, přičemž díky své rychlé expanzi založené na lákavých cenách v kombinaci s dobrou výbavou, skvělými jízdními vlastnostmi a futuristickým designem jde o jednu z nejrychleji rostoucích automobilových značek nejen v Evropě, ale i na celém světě. My měli možnost si prohlédnout konkrétně vozy OMODA 5 a JAECOO 7, které jsou dodávány jak v benzínové, tak elektrické verzi.

Zatímco OMODA 5 je v našich očích spíše sportovnější vůz s rysy Hyundai Tuscon, JAECOO 7 působí opět dle nás elegantnějším dojmem a vzhledově se blíží některým Land Roverům. V obou případech se tedy bavíme o SUV spíše městského typu, které nabízí spoustu místa v kabinovém prostoru a díky své výšce i parádní rozhled po okolí. Vozy jsou dostupné v pětidveřové verzi s tím, že jim nechybí snad nic, co je v současnosti z hlediska moderních technologií standardem. Počítat tedy můžete s klasikami typu elektrická sedadla, vyhřívání volantu, elektrické víko kufru, ale samozřejmě i středovými displeji. Právě softwarová stránka vozu nás pak zajímala asi nejvíce vzhledem k tomu, jak zaměřený náš web je.

Zajímavější displej nabízí bezesporu JAECOO 7, které do středového panelu nasadilo doslova obří 13,2“ dotykovou obrazovku. Jen pro zajímavost, největší iPad v nabídce Applu nabízí úhlopříčku 12,9“, takže to, co naleznete v kabině JAECOO je ještě o něco větší. Nemusíte se tedy absolutně bát toho, že byste na cokoliv na displeji viděli špatně, jelikož to opravdu nehrozí. Vůz sice podporuje Apple CarPlay i Android Auto a tedy si můžete z vašeho iPhonu či Androidu spustit tento typ infotainmentu a následně skrze něj využívat vaše oblíbené aplikace typu Google Maps, Spotify a tak podobně, ale musím říci, že software od výrobce je sám o sobě opravdu skvělý a věřím, že jeho svižnost a přehlednost leckoho přiměje k tomu, aby se s CarPlay rozloučil. Osobně vlastním Volkswagen Arteon 2020 a svižnost jeho infotainmentu se s tím v OMODA&JAECOO vozech absolutně nedá srovnat, bohužel v můj neprospěch. Tohle Číně prostě jde.

Co se týče vozu OMODA 5, ten má displej sice podstatně méně velkorysý, zato je však více ve výšce očí a tedy může leckomu jeho usazení vyhovovat více. Fajn je tu pak to, že se nejedná o středový displej v pravém smyslu, ale spíš o prodloužený displej nahrazující klasické budíky, díky čemuž tak působí kabina vozu okolo řidiče poměrně minimalisticky. A kdyby se do OMODA&JAECOO podařila dostat nová generace Apple CarPlay, byla by to právě díky takto řešenému displeji naprostá senzace, která by nejednoho technologického fanouška rozhodně zaujala. Je však důležité jedním dechem dodat, že velké displeje dorazily do vozů OMODA&JAECOO na úkor klasických fyzických ovládacích prvků pro klimatizaci a tak podobně, takže pokud jste jejich zastánci, zde úplně potěšeni nebudete.

Jelikož se začnou vozy prodávat až na začátku příštího roku, nemá zatím smysl vás zahlcovat jakýmikoliv technickými detaily – na ty ostatně ještě bude spousta času, jelikož bychom měli později dostat vozy i na otestování. V kuloárech se nicméně šušká, že se bude jednat o cenově velmi zajímavé kousky v poměru cena – výkon. Neoficiálně se nám podařilo zjistit, že OMODA by měla začínat těsně pod 700 000 Kč a „v topu“ by pak měla vycházet na něco kolem 800 000 Kč. JAECOO by pak mělo startovat na zhruba 800 000 Kč a „v topu“ by pak mělo stát zhruba milion. Právě cenová politika tak naznačuje, že už „v základu“ se bude jednat o dost zajímavě výbavou naložená auta, která by mohla leckoho oslovit. Nechme se ale překvapit.