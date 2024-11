Apple ovládl další prestižní žebříček!

Apple se pyšní dalším opanováním prestižního žebříčku. Tentokrát zabodoval v průzkumu organizace Toxic-Free Future, který se zaměřil na maloobchodní prodejce a to, jak ti ve svých obchodech odstraňují plasty či chemikálie.

Apple ovládl tento průzkum naprosto suverénně se skórem 84 bodů ze 100, přičemž druhá Sephora získala „jen“ 69 bodů ze 100. Nejvíce zabodoval Apple za to, že veškeré chemie, kterou používá ve svých obchodech ať už na údržbu, či v rámci balení produktů, je poměrně bezpečná, k čemuž se ostatně zavázal již před lety. Dále se mu dlouhodobě daří snižovat množství plastů jak ve svých obchodech, tak opět i v balení produktů, přičemž do roku 2025 by měly plastové obaly z jeho nabídky zmizet úplně. Je tedy skvělé vidět, že dlouholetá snaha Applu stát se co nejvíce ekologickou společností daří a že v podobných žebříčcích sklízí úspěchy.