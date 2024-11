Jak by vypadal nový Mac mini M4, kdyby jej Apple zakulatil po vzoru starších iPhonů

Zítra tomu budou přesně tři týdny od chvíle, kdy Apple představil světu novou generaci Macu mini, která se kromě vyššího výkonu pyšní i velmi líbivým redesignem ve stylu Macu Studio. Ne každého však toto pojetí oslovilo a proto se na sociálních sítích objevují nejrůznější koncepty, jak mohl Apple vytvořit nový Mac mini lépe či prostě jen jinak. Jeden zajímavý sdílel na svém účtu na X i leaker Majin Bu a protože stojí opravdu za to, byla by škoda vás o něj ochudit. Leakerovi se totiž dostal do rukou svým způsobem retro koncept, který Mac mini zajímavě zakulatil.

Je sice pravda, že mnoho jablíčkářů tvrdí, že ostré hrany Apple produktů nevypadají tak dobře jako ty zaobleném které Apple používal v minulosti u iPhonů či iPadů, ale faktem je, že zrovna v případě Macu mini by použití zaobleného těla dobře úplně nevypadalo. Respektive, verze s ostrými hranami působí daleko modernějším dojmem než zaoblená verze z konceptu, ve které by navíc Apple daleko více bojoval i s vnitřním uspořádáním komponent, jelikož zaoblené rohy by samozřejmě dělaly určitou neplechu. Ale kdo ví, třeba se Apple za pár let opět cestou zakulacování vydá a my tak nyní vidíme odraz budoucnosti.

