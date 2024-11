Apple plánuje představit vlastní chytrou kameru pro domácnosti, nabídne perfektní vychytávky

V době, kdy Apple představil homekit, zvažoval, že jej doplní vlastními produkty pro chytrou domácnost. Apple chtěl vyrábět domácí kamery, zvonky, reproduktory a další produkty, které by využívali HomeKit. To se nakonec nestalo, respektive zatím nestalo. Mark GUrman a analytik Ming-Chi Kuo nezávisle na sobě přinesly zprávy o tom, že Apple v příštím roce chystá představení vlastní bezpečnostní kamery pro interiéry, která bude sloužit také jako dětská chůvička. Kamera by měla být zařízením, kterého plánuje Apple prodat desítky milionů kusů, což znamená, že by měla být cenově velmi přívětivá.

Kamera na které Apple pracuje nabídne bezdrátové připojení k internetu a zřejmě i napájení na baterii a hlubokou integraci do Apple Intelligence a Siri. Kamera by měla být díky AI schopna rozpoznávat uživatele a rovnou přizpůsobit zbytek domácnosti jejich nastavení. Pokud přijdete domů, kamera vás rozpozná a následně přizpůsobí osvětlení, teplotu, hudbu, žaluzie a další věci, které jsou dnes již běžně napojeny na chytrou domácnost. Další výhodu vůči konkurenci by pak Apple nabídl v podobě striktního zabezpečení dat a uživatelského osukromí. Ještě než se však Apple rozhodne vydat vlasntí chytrou kameru pro interiér, nabídne homekit s integrovaným tabletem, jenž by měl nabízet design iMac G4 „Lampička“, který bude sloužit jako centárlní mozek domácnosti.