Testujeme zbrusu nový Mac mini M4 Pro se Studio Displayem a zde jsou naše první dojmy!

Když Apple přesně před dvěma týdny světu odhalil novou generaci Macu mini, jeho technickými specifikacemi mě upřímně řečeno dost zaujal. Přeci jen, už za 17 490 Kč, které tento stroj stojí v základu, dostanete něco opravdu prvotřídního a zároveň něco, co ve výsledku zcela určitě postačí k práci většiny populace. Přeci jen, velmi výkonný čip M4 v kombinaci se 16GB operační paměti je pro běžnou kancelářskou práci, ale i náročnější úkony typu úpravy fotek či střih jednoduchého videa „tím pravým ořechovým“. A o vyšších konfiguracích se pak už není třeba bavit prakticky vůbec, jelikož zejména modely osazené čipem M4 zatápí podle benchmarkových měření i těm nejvýkonnějším Macům posledních let. O to víc jsem se těšil, až mi novinka přistane na stole a já si ji budu moci vyzkoušet, což se nyní konečně děje.

Na test mi dorazil konkrétně model se základním čipem M4 Pro, 48GB operační paměti a 512GB SSD diskem, což je konfigurace prodávaná jen pro představu za 53 990 Kč. To je sice na jednu stranu dost, na druhou stranu je ale potřeba brát v potaz fakt, že jen za vyšší operační paměť zde připlácíte 12 000 Kč a tedy pokud si vystačíte se základními 24GB, 41 990 Kč je hned pro peněženku snesitelnějších. Pro úplnost pak dodám, že jsem Mac mini mohl testovat se Studio Displayem bez nanotextury a mým osobním 32“ 4K displejem LG s matným povrchem. A jak že tedy vlastně tato žhavá novinka po pár hodinách testování je?

Ještě, než se do popisu svých prvních dojmů pustím, rád bych zdůraznil, že se jedná skutečně jen o první dojmy a nikoliv recenzi. V následujících řádcích tedy zazní opravdu jen to, jaký dojem stroj na člověka udělá po pár hodinách práce na něm. Veškeré výkonnostní testy či hlubší rozbory jednotlivých částí tohoto Macu mini tedy čekejte až v plnohodnotné recenzi, kterou na našem magazínu zveřejníme co nejdříve to bude možné.

Nebudu vám lhát. To první, co budete u Macu mini M4 zcela určitě řešit, jsou jeho rozměry. Apple se totiž snaží novinku prezentovat jako naprosto miniaturní a ve stejném duchu hovořily o mnohé úniky informací ještě před samotnou premiérou tohoto stroje. Realita je ale alespoň v mých očích trochu smutnější. Ano, Mac mini nové generace je sice určitě menší než jeho předchůdce, což ostatně při rozměrech 12,7 x 12,7 x 5 cm příliš nepřekvapí, nicméně určitě bych neřekl, že se jedná vyloženě o drobečka, kterého na pracovním stole přehlédnete. Právě výška 5 cm je totiž docela zásadní a já si skoro až říkám zda zde byl vlastně redesign vůbec na místě. Předešlá generace Macu mini totiž měřila 19,7 x 19,7 x 3,5 cm, takže byla sice delší a širší, ale poměrně výrazně nižší a tedy dokázala s pracovním stylem dle mého lépe splynout.

Zatímco rozměry jsou v mých očích docela diskutabilní, jelikož se opravdu nenaplnily zvěsti okolo příchodu Macu mini ve velikosti Apple TV (to ostatně můžete vidět i na fotkách, kde Mac mini M4 srovnávám s první generací Apple TV 4K – tedy větší verzí oproti nynějšímu modelu), design se bude líbit snad každému. A vůbec nevadí, že je Mac mini vlastně jen zmenšenou kopií Macu Studio. Jeho „nový“ vzhled totiž působí zkrátka světě, neokoukaně a prostě fajn. A co víc, je sakra funkční! Nasadit dvojici USB-C/Thunderbolt portů na přední stranu byl velmi dobrý krok, díky kterému odpadá nutnost „cpát“ kabeláž k čemukoliv zezadu.

Co mi naopak vyloudilo tak trochu ironický úsměv na tváři, je umístění tlačítka zapínání na spodní stranu. Patřím sice mezi ty uživatele, kteří Mac absolutně nevypínají, ale když jsem propojoval Touch ID klávesnici s Macem a musel jsem stisknout dvakrát tlačítko na spodní straně, chvíli mi trvalo, než jsem jej nahmatal, protože není ani vepředu, ale naopak vzadu. O intuitivní řešení se tedy za mě úplně nejedná a myslím si, že kdyby jej Apple dal zezadu tak, jak bylo dřív, udělal by lépe. Jedná se ale spíš o detail, který mě rozesmíval v prvních zahraničních recenzích, ale když jsem si mohl nyní Mac vyzkoušet naživo, musel jsem jim nakonec dát za pravdu.

Hodnotit u tohoto počítače svižnost je pak dle mého naprosto zbytečné, protože M4 Pro v kombinaci se 48GB operační paměti snad ani pomalý být nemůže. Vše, co jsem doposud zkoušel, běželo velmi rychle, plynule a zkrátka tak, jak chcete, aby běželo. Napojení jednoho 4K a jednoho 5K displeje pak počítač absolutně nezadýchává a to ani v případě, že jeden z displejů běží přes HDMI a druhý přes Thunderbolt. Zatím se tedy stroj jeví opravdu sympaticky, byť jsou věci, které věřím, že na něm dokáží leckoho docela vytočit. Věřím ale, že svým výkonem a celkově schopnostmi nejen mě, ale i zbytek světa dokáže přesvědčit o tom, že nějaké tlačítko na spodku či možná větší rozměry než leckdo čekal jsou tím nejmenším, co je zde třeba „řešit“. Ale zatím nepředbíhejme.

